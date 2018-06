Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Infos über künstliche DNA

Wk

Lemwerder. Die Polizeireviere in Bremen-Nord sind im Sommer 2011 von Menschen überrannt worden, die ihr Heim mit künstlicher DNA vor Dieben schützen wollten. Binnen einer Woche hatten sich in Vegesack, Blumenthal und Burglesum mehr als 40 Anwohnergruppen zusammengeschlossen, die ihr Eigentum markieren wollten. Der verantwortliche Projektleiter Uwe Schröter von der Polizeiinspektion Nord wird am Dienstag, 17. Juli, auf Einladung der Lemwerderaner FDP über das Präventionsprojekt informieren. Ab 20 referiert der Inspektionsleiter in der Bardewischer Gaststätte "Bremer Schlüssel" (Kühn). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aus organisatorischen Gründen aber per Mail an schoene-fdp@t-online.de oder unter Telefon: 0421/67771 erbeten.