Mit dieser Tee-Zeremonie unter der Leitung einer über viele Jahre ausgebildeten japanischen Meisterin beteiligt sich "Tee Gschwendner" an der neuen Aktionsreihe des Vereins "Die Wachmannstraße".

Der Teeweg (Chado) mit der Tee-Zeremonie (Chanoyu) ist einer der Wege des Zen-Buddhismus. Die Zusammenkunft zum Teetrinken ist dabei keineswegs eine Plauderstunde, sondern vielmehr eine Einladung zu Besinnung und Achtsamkeit.

Das Ritual ist streng festgelegt und wird in Japan seit vielen Jahrhunderten zelebriert. In Europa und auch in den USA stößt es inzwischen auf deutlich zunehmendes Interesse. Sorgsam ausgewählte Utensilien gehören zu der Zeremonie: Gefäße für heißes und kaltes Wasser, Teeschalen, eine Dose mit zerriebenen grünen Teeblättern, eine spezielle Schöpfkelle und der Teebesen. Sorgsam wird das Teepulver in einer Schale mit temperiertem Wasser schaumig geschlagen.

Die Teilnahme an der Tee-Zeremonie ist kostenlos, Anmeldungen unter Telefon 346 64 40 sind jedoch erforderlich.