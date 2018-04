Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Jazz bei „Musik um 6“

Xkn

Altstadt. "Miludjös" lautet das Motto eines Konzertes, das im Zuge der Reihe "Musik um 6", am Dienstag, 7. Mai, ab 18 Uhr im Haus der Wissenschaft, Sandstraße 4/5, zu hören ist. Auf der Bühne stehen Studenten der Hochschule für Künste (HfK): Jörn Lungwitz (Tenorsaxofon), Michael Bohn (Kontrabass) und Lukas Akintaya (Schlagzeug). Die drei aus Lüneburg stammenden Musiker haben früher in dieser Besetzung schon bei dem Wettbewerb "Jugend musiziert" teilgenommen. Nun sind sie als Studenten an der HfK in Bremen wieder vereinigt und geben ein Revival-Konzert mit Jazz-Klassikern und Eigenkompositionen. Der Eintritt ist frei.