Nur noch bis Ende Februar dürfen Bäume gefällt oder Büsche gerodet werden. Die niedersächsische Firma, die das Grün vom Bunker an der Braunschweiger Straße entfernen sollte, hatte deshalb auch am Sonntag gearbeitet.FOTOS: ROLAND SCHEITZ

Peterswerder. Nackt steht der Bunker in der Braunschweiger Straße jetzt da. Am Sonntag hat eine vom Bauherrn beauftragte Firma aus Niedersachsen den Efeu entfernt. Am Montag und Dienstag wurden dann Pappeln gefällt, Büsche gerodet und geschreddert. Die beiden Ginkgos, die vor dem Bunker standen, seien bei der Efeuentfernung abgebrochen, sagte ein Baumarbeiter. Sie sollen ersetzt werden.

Für die Arbeiten am Bunker wurden parkende Autos abgeschleppt und die Braunschweiger Straße bis einschließlich Dienstag gesperrt. Am Sonntag um 10 Uhr sei mit den Arbeiten begonnen worden, sagt Anwohnerin Irmgard Majer. Dann sei stundenlang der Motor einer Hebebühne gelaufen und die Arbeiter hätten sich Kommandos zugerufen. Dass es am Sonntag lauter werden könnte, darüber seien auch unmittelbare Nachbarn nicht informiert gewesen, sagt Irmgard Majer. Sie habe am Sonntagabend lediglich ein Schreiben im Briefkasten gehabt, dass die Straße Anfang der Woche gesperrt werde.

Die Äste und Stämme wurden Anfang der Woche geschreddert.

Architekt: Nicht benachrichtigt

Noch am Sonntag rückte auch die Polizei an. Bei den Arbeiten war der Zaun eines Nachbarn beschädigt worden. Die Polizei habe lediglich einen Personalienaustausch veranlasst, da kein Vorsatz vorgelegen habe, teilt Polizeisprecher Nils Matthiesen mit. "Die Firma erklärte sich vor Ort auch sofort bereit, den geringen Schaden zu ersetzen." In Zukunft soll der für den Bereich zuständige Kontaktpolizist öfter vorbeikommen, kündigt der Polizeisprecher an.

Insgesamt drei Tage lang blieb die Straße wegen der Baumarbeiten gesperrt.

Bunkernachbarn in der Celler Straße berichten davon, dass die Baumarbeiter ohne Erlaubnis benachbarte Grundstücke betreten haben, um von dort das Grün, das am Kran über dem Bunker schwebte, besser dirigieren zu können. "Das ist Hausfriedensbruch", sagt Irmgard Majer. Außerdem hätten sich die Arbeiter "rüde verhalten", als sie darauf hingewiesen worden seien, dass sie auf den Nachbargrundstücken nichts zu suchen hätten. Nach Darstellung der Arbeiter hat lediglich eine Leiter ein Stück auf einem Nachbargrundstück gestanden.

Für die Sonntagsarbeit hatte das Unternehmen eine Ausnahmegenehmigung vom Gewerbeaufsichtsamt in Celle. Der dortige stellvertretende Behördenleiter bestätigte das auf Nachfrage des Stadtteil-Kuriers. Die Firma, die mit den Arbeiten beauftragt war, habe den Antrag selbst gestellt, dass ihre Arbeiter an einem Sonntag arbeiten dürfen. "So wie das Unternehmen den Sachverhalt geschildert hatte, ging das aus unserer Sicht in Ordnung", sagt der stellvertretende Behördenleiter.

Hintergrund der Sonntagsschicht sei die starke Auslastung der Gärtnereien und Firmen, die sich auf Grünarbeiten spezialisiert haben, sagt Ortsamtsleiter Robert Bücking (Bündnis 90/DieGrünen). Bis heute müssten alle Fällarbeiten im Land erledigt sein. Dadurch seien die Firmen so ausgelastet, dass die Gewerbeaufsichtsämter sie auch sonntags arbeiten ließen, weil sie die Frist andernfalls nicht einhalten könnten. Zwei Monate – Januar und Februar – dauert die Saison für Baumfällarbeiten und Grünausdünnung.

Einige Anwohner befürchteten nun, dass es mit der Sonntagsarbeit weitergehen könnte. "Wir wollen sonntags überhaupt nicht arbeiten", sagt allerdings der Architekt Claus Freudenberg, der gemeinsam mit seinem Kollegen das Bunkergrundstück gekauft hat. Dass die Firma dort am Sonntag arbeiten wollte, hätten sie nicht gewusst, und dass die Sonntagsruhe in der Straße gestört wurde, tue ihnen auch leid. "Aber uns hat am Sonntag auch niemand angerufen. Dann hätten wir einschreiten können", sagt Claus Freudenberg. Erst am Montag habe er von den Sonntagsarbeiten erfahren.