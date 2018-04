Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Joachim Muhle leitet die Volkshochschule in Lemwerder

Barbara Wenke

Lemwerder. Die Lemwerderaner Außenstelle der Kreisvolkshochschule hat ein neues Gesicht. Der 61-jährige Joachim Muhle ersetzt fortan Frauke Rohde, die das Ehrenamt aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben hat. Bei seiner Vorstellung am Freitag in der Begu räumte der pensionierte Kriminalhauptkommissar ein, noch in der Einarbeitungsphase zu sein.