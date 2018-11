Die Klassen 10a und 10b der Wilhelm-Focke-Oberschule in Horn-Lehe steuern gleich zwei Seiten bei. Als Zehntklässler waren sie in diesem Schuljahr verpflichtet, für zwei Wochen ein Praktikum in einem Alten- und Pflegeheim zu absolvieren. Das sei ein tolles Thema für ZiSch, stellten sie fest. In den Einrichtungen lernten sie viele alte und auch hilfsbedürftige Frauen und Männer kennen und kamen in Kontakt mit der Krankheit Demenz. Vor allem aber machten sie die Erfahrung, dass Alt und Jung – abgesehen vom Alter und der körperlichen Fitness – gar nicht so weit voneinander entfernt sind wie sie dachten.

Ums Geldverdienen geht es im Beitrag der Achtklässler der Schule an der Marcusallee in Horn. Als Nutzer von Computerspielen stellen sie nicht nur einige ihrer Lieblingsspiele vor, sie haben auch nachgefragt, was man eigentlich mitbringen muss, um ein Spieleentwickler zu werden.