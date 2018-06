Petri-Dom: Mittagsgebet: Montag bis Sonnabend um 12 Uhr, So. 10 Gd. (Gotzen), anschl. Abendmahl; Kirche Unser Lieben Frauen: Fr. 18.30 Taize-Vesper im Gemeindehaus, Sbd. 18 Vesper-Gd., So. 9 Gd. im Gemeindehaus (Oßenkop), 10.30 Abendmahlsgd. (Oßenkop); Abraham: So. 10.30 Gd. m. A. (Kurz); Andreas: Fr. 17 Weltgebettag, So. 10 Gd. (Hausmann); Ansgarii: So. 10 Gd. m. A. (Pn. Oetken); Simon-Petrus-Kirche Habenhausen: Do. 18.30 YouGo, So. 10 Gd.; Johannes-Kirche (Arsten): So. 10 Gd. (Dr. Schulken); Christuskirche Woltmershausen: So. 10 Gd. (Degenhardt); Dietrich-Bonhoeffer: So. 9 Kunterbunter Kindermorgen; Domkapelle am Osterdeich: So. 11 Gd.; Egestorff-Stiftung: So. 10 Gd. (Brockmann); Friedenskirche: So. Familiengd.; Gemeinde des Guten Hirten: So. 10 Gd.; Georg: Sbd. 14 KIDS, So. 10 Gd. (Pn. Steinbächer), Mi. 10 und 19.30 Passionsandacht; Jakobi Neustadt: So. 10 Gd. (Mann), Kgd. im Alten Gemeindehaus, 13 Presbyterian Church of Ghana; Johannes-Sodenmatt: So. 10 Abendmahlsgd. (Morstein); Jona: So. 18 Taizeandacht; Lukas: So. 10 Gd. (Hamelmann); Markus: So. 10.30 Gd. m. A. (Jander), 10.30 Kgd. im kleinen Saal, 10.30 JUKI im Jugendkeller, 15 Koreanischer Gd. (Lee), 15 koreanischer Kgd. im kleinen Saal; Martini: So. 10 Gd. (Latzel); Martin-Luther-Kirche: Fr. 17.45 Weltgebetstag in der Bonifatius Kirche/Leipziger Straße 29, So. 10 Gd. m. A. (Harms), 10 Kinderkriche im Gemeindezentrum, Di. 18 "Gebet-Meditation-Stille" in der Kapelle; Matthäus: Sbd. 18 Wochenschlussandacht (Müller), So. 10 und 12 Gd. (Bublitz), So./Mo./Di./Mi. 19.30 ProChrist-Übertragung; Neustadt-Bremen: Zion: Fr. 18 Weltgebetstag, So. 18 Gd. im Gemeindehaus; Pauli: Sbd. 10 Kirche mit Kindern im Gemeindehaus, So. 10 Gd. für Konfirmanden im Gemeindehaus; Michaelis-Stephani: Do. 18 Passionsandacht in Stephani, So. 11 Abendmahlsgd. in Michaelis; Thomas: So. 10 Gd. (Wiesenbach).

Evangelische Freikirchen

Evang. Freikirche-Gemeinde Gottes, Woltmershauser Str. 298: So. 10 Gd. m. Kgd.; Ev.-Freikirchl. Gemeinde (Baptisten), Hoffnungskirche, Zietenstraße 59: So. 10.30 Gd., Kgd., Mi. 15.30 Bibelgespräche; Ev.-Freikirchl. Gemeinde (Baptisten), Kreuzgemeinde, Hohenlohestr. 60: Fr. 17 Gd. am Weltgebetstag, 17 Israel-Gebetskreis, Sbd. 15.30 chin.-spr. Kreis, 17 span.-spr. Kreis, So. 9 Gemeindebibelschule, 10 A.-Gd. und Kgd., 15 arab.-spr. Kreis, 16 engl.-spr. Kreis; Evang.-methodistische Kirche, Schwachhauser Heerstr. 179: So. 10 Gd. (Pn. Niepner-Brose), Kgd., Di. 10 offener Gesprächskreis, 18.30 Chor; Freie ev. Gemeinde, Christus-Gemeinde, Norderneystr. 5: Do. 9.30 Zwergentreff, So. 11 Gd. (van der Velde), Kgd., 17 U-Turn (Teenies), Mi. 19 Feierabend; Paulus-Gemeinde: Do. 20 Lobpreisabend, Sbd. 15 ProChrist für Kids, So. 10/12 Gd., 18 Abendgd., Mo. 19 ProChrist, Di. 8.15 Frühgebet, 19 ProChrist, Mi. 19 ProChrist; Freie Christengemeinde Bremen, Am Mohrenshof 1: Fr. 20 Jugend, So. 10 Gd. m. A. (A. Sommer), Mo. 20 Männerkreis, Di. 9.30 Frauenfrühstück, Mi. 18 Gebetsabend; Bibelgemeinde (ev.-freie Gemeinde), Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 6: So. 10 Gd. und Kgd., Di. 19.30 Gebetsstunde, Fr. 19.30 Jugendtreff.

Krankenhaus-Gottesdienste

Joseph-Stift: Sbd. 17 Hl. Messe.

Katholische Gottesdienste

St. Johann/Mitte, Propsteikirche Johann: Sbd. 18, So. 11/18; Elisabeth: So. 9.30; St. Katharina/Nord-Ost, Ursula: So. 11.30; Georg: So. 10 ; St. Franziskus/Süd, Hildegard: So. 11; Herz-Jesu/Caritas-Altenzentrum St. Michael: Sbd. 17; Pius: So. 9.30; Benedikt: Sbd. 18.30; St. Marien/West, Josef: So. 11; Marien: So. 9.30; Bonifatius: Sbd. 18.30; St. Raphael/Ost, Godehard: So. 9.30; Antonius: So. 11; Thomas: So. 9.15; Hedwig: So. 11; Laurentius: Sbd. 17; Stadtgemeinde Johannes XXIII (Kapelle Caritasheim St. Laurentius): So. 10.30 Lehrhausgd.; Alt-Katholiken: 16. März.

Jüdische Gemeinde

Synagoge Schwachhauser Heerstr. 117: Fr. 18 Gd.; Sbd. 9.15 Gd..

Andere Glaubensgemeinschaften

Neuapostolische Kirche: Am Sodenmatt 45 a, Bachstraße 68-74, Arsterdamm 132 a, Am Hallacker 8 c, Vahrer Str. 162, So. 9.30, Mi. 19.30; Die Heilsarmee: So. 10 Gd.; Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, Osterdeich 42/43: Sbd. 9.30 Bibelschule, 10.30 Gd. (W. Pape), Di. 9 Frühstück + Tafel für Bedürftige, 10 Andacht (O. Wander); Han-Min Reform. Kirchengemeinde: Do. 19 Studententreffen; So. 14.30 Gd. m. Kinderkirche; Christian Science Zweite Kirche Christi, Wissenschaftler, Am Dobben 107: So. 10 Gd. u. Sonntagsschule; Mi. 19.30 Gd.; Gemeinde Christi: Nordstr. 81: So. 9.45 Andacht u. Bibelgespräch; Mi. 19 Andacht u. Bibelgespräch; Christengemeinschaft, Michael-Kirche, Kleine Meinkenstr. 4: Menschenweihhandlung: So. 10,18 Abendpredigt, Mi., Fr. 8.30, Do. 7.30, Sonntagshandlung f. Kinder 11.15; Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Ricarda-Huch-Str. 2): So. 9.30 Abendmahlversammlung, 10.50 Sonntagsschule; Jehovas Zeugen: Huchtinger Heerstr. 67: So. 10, L. Frerichs (Huchting), So. 14, F. Dellert (Neustadt); Huchtinge Heerstr. 67: Sbd. 14, italienisch (M. Carboni); So. 14, chinesisch.