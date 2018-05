Gd. = Gottesdienst, T = Taufe, A = Abendmahl, Kgd. = Kindergottesdienst, Kdbetrg. = Kinderbetreuung, Pn. = Pastorin, Pr. = Prediger

Evangelische Gottesdienste

Alt-Hastedt: So. 10.30 Gd. m. A. (Wichmann); Andreas: Fr. 17 Weltgebettag, So. 10 Gd. (Hausmann); Ansgarii: So. 10 Gd. m. A. (Pn. Oetken); Petri-Dom: Mittagsgebet: Montag bis Sonnabend um 12 Uhr, So. 10 Gd. (Gotzen), anschl. Abendmahl; Domkapelle am Osterdeich: So. 11 Gd.; Friedenskirche: So. Familiengd.; Gemeinde des Guten Hirten: So. 10 Gd.; Georg: Sbd. 14 KIDS, So. 10 Gd. (Pn. Steinbächer), Mi. 10 und 19.30 Passionsandacht; Grambke: Sbd. 16 Minikirche, So. 9.30 Kinderkirche im Jugendheim, 10 Gd.; Gröpelingen und Oslebshausen:; Andreas-Kirche: Fr. 17 Weltgebetstag, So. 10 Gd. m. T. (Gehrke); Horn: Fr. 7.30 Morgengebet m. A., Sbd. 18 Vesper, So. 10 Abendmahlsgd., Mi. 7.30 Morgengebet m. A.; Immanuel (Walle): Fr. 18 Weltgebetstag, So. 10.30 Gd. (Pn. Kurth); Jakobi Neustadt: So. 10 Gd. (Mann), Kgd. im Alten Gemeindehaus, 13 Presbyterian Church of Ghana; Markus: So. 10.30 Gd. m. A. (Jander), 10.30 Kgd. im kleinen Saal, 10.30 JUKI im Jugendkeller, 15 Koreanischer Gd. (Lee), 15 koreanischer Kgd. im kleinen Saal; Martini: So. 10 Gd. (Latzel); Martin-Luther-Kirche: Fr. 17.45 Weltgebetstag in der Bonifatius Kirche/Leipziger Straße 29, So. 10 Gd. m. A. (Harms), 10 Kinderkriche im Gemeindezentrum, Di. 18 "Gebet-Meditation-Stille" in der Kapelle; Matthäus: Sbd. 18 Wochenschlussandacht (Müller), So. 10 und 12 Gd. (Bublitz), So./Mo./Di./Mi. 19.30 ProChrist-Übertragung; Kulturkirche Stephani: So. 18 Theaterpredigt; Michaelis-Stephani: Do. 18 Passionsandacht in Stephani, So. 11 Abendmahlsgd. in Michaelis; Kirche Unser Lieben Frauen: Fr. 18.30 Taize-Vesper im Gemeindehaus, Sbd. 18 Vesper-Gd., So. 9 Gd. im Gemeindehaus (Oßenkop), 10.30 Abendmahlsgd. (Oßenkop); Walle: Fr. 18 Weltgebetstag in der Michaelis-Gemeinde, So. 10.30 Gd.; Wilhadi: So. 8.30 Gd. (Strudthoff); Landeskirchliche Gemeinschaft, Waller Heerstr. 197: 3.3 bis 10.3, 20 Pro Christ.

Evangelische Freikirchen

Ev.-Freikirchl. Gemeinde (Baptisten), Hoffnungskirche, Zietenstraße 59 und Waller Heerstr. 58: So. 10.30 Gd., Kgd., Mi. 15.30 Bibelgespräche; Freie evangelische Gemeinde, Christus-Gemeinde, Norderneystr. 5: Do. 9.30 Zwergentreff, So. 11 Gd. (van der Velde), Kgd., 17 U-Turn (Teenies), Mi. 19 Feierabend; Ev.-freikirchliche Gemeinde, Christian Church, Schwarzer Weg 94 A: Fr. 19 Gebetsabend in Deutsch/Englisch, Sbd. 18 Gd. in Deutsch, So. 10, Gd. in Englisch.

Krankenhaus-Gottesdienste

Joseph-Stift: Sbd. 17 Hl. Messe.

Katholische Gottesdienste

St. Johann/Mitte, Propsteikirche Johann: Sbd. 18, So. 11/18; Elisabeth: So. 9.30; St. Marien/West, Josef: So. 11; Marien: So. 9.30; Bonifatius: Sbd. 18.30; Laurentius: Sbd. 17; Stadtgemeinde Johannes XXIII (Kapelle Caritasheim St. Laurentius): So. 10.30 Lehrhausgd.; Alt-Katholiken: 16. März.

Messen in anderen Sprachen

Polnisch: Sbd. 16, St. Elisabeth, So. 9, St. Joseph/Oslebshausen, So. 13, St. Johann; Italienisch: So. 11, St. Joseph-Stift; Portugiesisch: So. 16, St. Marien; Englisch: So. 16, St. Johann.

Orthodoxe Gottesdienste

Serbisch-Orthodoxe-Liturgie: So. 10, Fleetkirche, Fleetkirchenstr., Waller Parzellen; Russisch-Orthodoxe-Liturgie (Patriarchat Moskau): So. 10, St. Bonifatius, Leipziger Str. 29; Griechisch-Orthodoxe-Liturgie: Sonnabend 10, Wilhadi-Kirche, Steffensweg 89 .

Jüdische Gemeinde

Synagoge Schwachhauser Heerstr. 117: Fr. 18.30 Gd.; Sbd. 9.15 Gd.

Andere Glaubensgemeinschaften

Adventgemeinde Findorff: Sbd. 10 Gd. (M. Goncalves); Gemeinde Christi, Nordstr. 81: So. 9.45 Andacht u. Bibelgespräch, Mi. 19 Andacht u. Bibelgespräch; Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, Ricarda-Huch-Str. 2: So. 9.30 Abendmahlversammlung, 10.50 Sonntagsschule; Johannische Kirche, Gemeindehaus Fleetstr. 37: Sbd. 15.30 Gd.