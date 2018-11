Gd. = Gottesdienst, T = Taufe, A = Abendmahl, Kgd. = Kindergottesdienst, Kdbetrg. = Kinderbetreuung, Pn. = Pastorin, Pr. = Prediger

Evangelische Gottesdienste

St. Petri-Dom: Mittagsgebet: Montag bis Sonnabend um 12 Uhr, So. 10 Gd. (Mletzko); Domkapelle am Osterdeich: Sbd. 9 Gd. für Schulanfänger, 18 Umwidmung Domkapelle mit dem Gospelchor (Flügger); Alt-Hastedt: So. 10.30 Gd. (Prädikant Neuhaus); Andreas: Sbd. 8.30 und 9.15 Schulanfängergd., So. 10 Gd. (Warneke); Ansgarii: So. 10 Gd. (Pn. Oetken); Johannis Arbergen: Sbd, 9 Einschulungsgd., So. 10.30 Gd. in Mahndorf; Simon-Petrus-Kirche Habenhausen: So. 10 Gd. (Lohse); Johannes-Kirche (Arsten): Sbd. 9 Einschulungsgd., So. 10 Gd. m. A. (Dr. Schulken); Auferstehungsgemeinde: Sbd. 9 Schulanfängergd., So. 10 Gd. (Pn. Kayser); Christuskirche Woltmershausen: Do. 9.45 Gd., Sbd. 9.30 schulanfängergd., So. 10 Gd. (Fewson); Dietrich-Bonhoeffer: So. 10 Gd. m. T. und A. (Thun); Epiphanias: Sbd. 9 Einschulungsgd., So. 10 Gd. m. A. (Diakon Frietsch); Friedenskirche: Sbd. 9 Einschulungsgd., So. 11 Gd. (I. R. Sänger-Diestelmeier); Georg: Fr. 17 Einschulungsgd., So. 10 Gd. m. A. (Pn. Steinbächer); Nikolai-Kirche: So. 10 Gd. (Gehrke); Hemelingen (Kirche Westerholzstr.): Fr. Wochenendfreizeit für Jugendliche ab 12 Jahren, So. 10 Gd. (Pn. Bartling); Jakobi Neustadt: Sbd. 9 Schulanfängergd., So. 10 Gd. m. T. (Tölnner), 10 Kgd. im alten Gemeindehaus, 13 Presbyterian Church of Ghana; Johannes-Sodenmatt: So. 10 Abendmahlsgd. (Morstein); Jona: So. 10 Gd.; Lukas: So. 10 Gd. (Hamelmann), Mo. 10 Schulanfängergd.; Nikolai Mahndorf: So. 10.30 Gd. (Frank); Markus: So. 10.30 Gd., 10.30 Kgd. im kleinen Saal, 15 koreanischer Gd. (Lee), 15 koreanischer Kgd. im kleinen Saal; Martini: So. 10 Gd. (Latzel), Kgd.; Martin-Luther-Kirche: Sbd. ökumenischer Schulanfängergd., So. 10 Gd. m. T. (Kramer), Di. 18 Gebet-Meditation-Stille in der Kapelle; Mätthäus: Sbd. 18 Wochenschlussandacht, So. 10 und 12 Gd. (Müller), Mi. 18 "Leben finden" im Gemeindehaus; Melanchthon: Sbd. 9 Einschulungsgd., 16 Eltern-Kind-Gd., So. 10 Predigtgd. (Dr. Kuschnerus); Michaelis-Stephani: So. 10 Gd. m. T. in Stephani (Scherrer) Mi. 7 Gd. in Michaelis (Pn. Quade); Heilig-Geist-Kirche: So. 10 Gd. (Pn. Schnepel); Rablinghausen: Sbd. 9 Einschulungsgd., So. 10 Gd. (Dr. Buchholz); Remberti: So. 15 Gd. zum Schulanfang (Pn. Klaus); Thomas: Sbd. 9.30 Kunterbunter Kinderkirchenmorgen, So. 10 Gd. m. A. (Andraschke); Kirche Unser Lieben Frauen: Fr. 17 ökumenischer Schulanfängergd. im Gemeindehaus, 18.30 Taize-Vesper im Gemeindehaus, So. 9 Abendmahlsgd. im Gemeindehaus (Pn. Gröttrup), 10.30 Gd. (Pn. Gröttrup); Versöhnungsgemeinde: Sbd. 9 Schulanfängergd., So. 10 Gd.-Konfirmationsjubiläen m. A. (Gansz-Ehrhorn); Walle: Fr. 15 Schulanfängergd., So. 10 Gd. in der Kapelle (Vikarin Hinz/Held); Wasserhorst: So. 10 (Pn. Krusch-Jung)

Evangelische Freikirchen

Evang. Freikirche-Gemeinde Gottes, Woltmershauser Str. 298:So. 10 Gd. m. Kgd.; Ev.-Freikirchl. Gemeinde (Baptisten), Hoffnungskirche, Zietenstraße 59 und Waller Heerstr. 58: So. 10.30 Gd., Kgd., Mi. 15.30 Bibelgespräche; Ev.-Freikirchl. Gemeinde (Baptisten), Kreuzgemeinde, Hohenlohestr. 60: Fr. 17 Israel-Gebetskreis, Sbd. 15.30 chin.-spr. Kreis, 17 span.-spr. Kreis, So. 10 Gd. und Kgd., 15 arab.-spr. Kreis; Paulus-Gemeinde: So. 10 und 12 Gd., 18 Abendgd., Di. 8.15 Frühgebet; Freie Christengemeinde Bremen, Am Mohrenshof 1: Fr. 20 Jugend, So. 10 Gd. (M. Heitmann), Mo. 20 Männerkreis; Bibelgemeinde (ev.-freie Gemeinde), Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 6: So. 10.30 Gd. und Kgd., Di. 19.30 Gebetsstunde, Do. 19.30 Hausbibelkreise, 19.30 Jugend;

Krankenhaus-Gottesdienste

Klinikum Mitte (St.-Jürgen-Str.): So. 10.30 Gd. m. A. (Pn. Behrens); Joseph-Stift: Sbd. 17 Hl. Messe; Diakonissenmutterhaus (Emmaus-Kirche): So. 10 Gd. (Rothe)

Katholische Gottesdienste

St. Johann/ Mitte, Propsteikirche Johann: Sbd. 18, So. 11/18; Elisabeth: So. 9.30; Ursula: So. 11.30; Georg: So. 10; St. Franziskus/Süd, Hildegard: So. 11; Herz-Jesu/Caritas-Altenzentrum St. Michael: Sbd. 17; Pius: So. 9.30; Benedikt: Sbd. 18.30; St. Marien/West, Josef: So. 11; Marien: So. 9.30; Bonifatius: Sbd. 18.30; Antonius: So. 11; Thomas: So. 9.15; Hedwig: So. 11; Laurentius: Sbd. 17; Stadtgemeinde Johannes XXIII (Kapelle Caritasheim St. Laurentius): So. 16 ökumenischer Gd. zum Laurentiusfest;

Messen in anderen Sprachen

Polnisch: Sbd. 16, St. Elisabeth, So. 9, St. Joseph/Oslebshausen, So. 13, St. Johann; Ungarisch: Sbd. 16, St. Bonifatius

Orthodoxe Gottesdienste

Russisch-Orthodoxe-Liturgie (Patriarchat Moskau): So. 10, St. Bonifatius, Leipziger Str. 29; Russische Orthodoxe Kirche, Schwachhauser Heerstr. 40, i. d. St. Ansgarii-Kirche, Info: Telefon 2770651; Koptisch-Orthodoxe: Schwachhauser Ring 61: jeden 1. Sonntag im Monat, 11 Gd. in der Kapelle des Gemeindehauses Unser Lieben Frauen