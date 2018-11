Gd. = Gottesdienst, T = Taufe, A = Abendmahl, Kgd. = Kindergottesdienst, Kdbetrg. = Kinderbetreuung, Pn. = Pastorin, Pr. = Prediger

Evangelische Gottesdienste

St.-Petri-Dom: Mittagsgebet: Montag bis Sonnabend um 12 Uhr, So. 10 Gd. (Mletzko); Andreas: Sbd. 8.30 und 9.15 Schulanfängergd., So. 10 Gd. (Warneke); Ansgarii: So. 10 Gd. (Pn. Oetken); Friedenskirche: Sbd. 9 Einschulungsgd., So. 11 Gd. (I. R. Sänger-Diestelmeier); Grambke: So. 10 Gd. m. A. (Drews); Gröpelingen und Oslebshausen: Andreas-Kirche: So. 17 Gd. (Gehrke); Nikolai-Kirche: So. 10 Gd. (Gehrke); Horn: Fr. 10 Kindergartenanfängergd., Sbd. 18 Vesper, So. 10 Predigtgd. (Pn. Wegener); Immanuel (Walle): Fr. 15 Schulanfängergd. in der Waller Kirche, So. 10 Gd. in der Kapelle (Vikarin Hinz/Held), Mi. 16 Gd. im Pflegeheim -Reuterstraße; Jakobi Neustadt: Sbd. 9 Schulanfängergd., So. 10 Gd. m. T. (Tölnner), 10 Kgd. im alten Gemeindehaus, 13 Presbyterian Church of Ghana; Markus: So. 10.30 Gd., 10.30 Kgd. im kleinen Saal, 15 koreanischer Gd. (Lee), 15 koreanischer Kgd. im kleinen Saal; Martini: So. 10 Gd. (Latzel), Kgd.; Martin-Luther-Kirche: Sbd. ökumenischer Schulanfängergd., So. 10 Gd. m. T. (Kramer), Di. 18 Gebet-Meditation-Stille in der Kapelle; Mätthäus: Sbd. 18 Wochenschlussandacht, So. 10 und 12 Gd. (Müller), Mi. 18 "Leben finden" im Gemeindehaus; Michaelis-Stephani: So. 10 Gd. m. T. in Stephani (Scherrer)Mi. 7 Gd. in Michaelis (Pn. Quade); Remberti: So. 15 Gd. zum Schulanfang (Pn. Klaus); Kirche Unser Lieben Frauen: Fr. 17 ökumenischer Schulanfängergd. im Gemeindehaus, 18.30 Taize-Vesper im Gemeindehaus, So. 9 Abendmahlsgd. im Gemeindehaus (Pn. Gröttrup), 10.30 Gd. (Pn. Gröttrup); Versöhnungsgemeinde: Sbd. 9 Schulanfängergd., So. 10 Gd.-Konfirmationsjubiläen m. A. (Gansz-Ehrhorn); Walle: Fr. 15 Schulanfängergd., So. 10 Gd. in der Kapelle (Vikarin Hinz/Held); Wasserhorst: So. 10 (Pn. Krusch-Jung); Landeskirchliche Gemeinschaft, Waller Heerstr. 197: So. ab 12.30 Tag der offenen Tür, Mi. 19.30 Mitgliederstunde.

Evangelische Freikirchen

Ev.-Freikirchl. Gemeinde (Baptisten), Hoffnungskirche, Zietenstraße 59 und Waller Heerstr. 58: So. 10.30 Gd., Kgd., Mi. 15.30 Bibelgespräche; Freie evangelische Gemeinde, Christus-Gemeinde, Norderneystr. 5: Do. 9.30 Zwergentreff, So. 11 Gd., (van der Velde), Kgd., 17 U-Turn (Teenies), Mi. und Do. 20 Kleingruppen; Ev.-freikirchliche Gemeinde, Christian Church, Schwarzer Weg 94 A: Fr. 19 Gebetsabend in Deutsch/Englisch, Sbd. 18 Gd. in Deutsch, So. 10, Gd. in Englisch.

Krankenhaus-Gottesdienste

Klinikum Mitte (St.-Jürgen-Str.): So. 10.30 Gd. m. A. (Pn. Behrens); Joseph-Stift: Sbd. 17 Hl. Messe; Diakonissenmutterhaus (Emmaus-Kirche): Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst (Rothe).

Katholische Gottesdienste

St. Johann/Mitte, Propsteikirche Johann: Sbd. 18, So. 11/18; Elisabeth: So. 9.30; St. Marien/West, Josef: So. 11; Marien: So. 9.30; Bonifatius: Sbd. 18.30; Stadtgemeinde Johannes XXIII (Kapelle Caritasheim St. Laurentius): So. 16 ökumenischer Gd. zum Laurentiusfest; Alt-Katholiken: 17. August.

Messen in anderen Sprachen

Polnisch: Sbd. 16, St. Elisabeth, So. 9, St. Joseph/Oslebshausen, So. 13, St. Johann; Ungarisch: Sbd. 16, St. Bonifatius.

Orthodoxe Gottesdienste

Serbisch-Orthodoxe-Liturgie: So. 10, Fleetkirche, Fleetkirchenstr., Russisch-Orthodoxe-Liturgie (Patriarchat Moskau): So. 10, St. Bonifatius, Leipziger Str. 29.

Jüdische Gemeinde

Synagoge Schwachhauser Heerstr. 117: Fr. 18 Gd.; Sbd. 9.15 Gd.

Andere Glaubensgemeinschaften

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, Osterdeich 42/43: Sbd. 9.30 Gd. (D. Lipohar), Di. 10.30 Andacht (R. Pietruska); Adventgemeinde Findorff: Sbd. 10 Gd. (G. Klingenberg); Gemeinde Christi, Nordstr. 81: So. 9.45 Andacht u. Bibelgespräch, Mi. 19 Andacht u. Bibelgespräch; Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, Ricarda-Huch-Str. 2: So. 9.30 Abendmahlversammlung, 10.50 Sonntagsschule; Johannische Kirche, Gemeindehaus Fleetstr. 37: Sbd. 15.30 Gd.