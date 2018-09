Spielvereinigung Berne wehrt sich

Keine Schuld an der Misere

Hjo

Berne. Der Fußballverein Spielvereinigung Berne kämpft um seinen guten Ruf. Seit der Ablehnung des Nutzungsvertrags mit der Gemeinde Berne über die Sanierung des Kunstrasenplatzes sei, so der Eindruck des Vorsitzenden Jörg Beyer, in der Öffentlichkeit offenbar der Eindruck entstanden, die Spielvereinigung sei selbst schuld an der Misere.