Im Frühjahr 2012 hatte Kristin Grünewald, die pädagogische Leiterin der Wohngruppe Oberneuland des Kinder- und Jugendhilfeverbandes Bremen, das geplante Projekt dem Beirat Oberneuland vorgestellt. Im Oktober 2012 wurde die Einrichtung, eine sogenannte familienanaloge Wohngruppe mit alternierender innewohnender Betreuung, eröffnet. Heute leben drei Mädchen und vier Jungen im Alter zwischen zehn und 16 Jahren in dem frisch renovierten Altbau in Oberneuland.

Bei einem Besuch des Oberneulander SPD-Vorsitzenden Derik Eicke und seiner Stellvertreterin Elke Steinhöfel in der Einrichtung gab Kristin Grünewald Auskünfte über das Projekt. Der Trägerverband gehört zum Kinder- und Jugendhilfeverband Fockbek der Kinder- und Jugendhilfe-Stiftung Schleswig-Holstein. Kristin Grünewald berichtete: "Zuerst gab es ein solches Projekt in Schleswig-Holstein. Dann haben wir gesagt: Warum nicht auch in Bremen?" Zusammen mit Martin Vogelsang, der in dieser Woche "innewohnende Betreuer", wie die Funktion des sozialpädagogischen Mitarbeiters im Kinder- und Jugendhilfeverband (KJHV) bezeichnet wird, stellte sie das Haus vor und gewährte bei einer kleinen Führung auch Einblicke in Küche, Bäder, Aufenthaltsräume und Zimmer der Bewohner und der Betreuer.

Martin Vogelsang zieht im Wechsel mit zwei weiteren Mitarbeitern alle drei Wochen für eine Woche "mit Sack und Pack", wie Kristin Grünewald erklärte, in das Haus ein und lebt eine Woche lang rund um die Uhr mit den sieben Kindern und Jugendlichen. Dabei gehört für die Kinder eine Woche lang auch Vogelsangs Hündin Emma zu den Mitbewohnern. Nach einer Woche zieht der Betreuer wieder aus und hat dann zwei Wochen frei.

"Die Grundidee einer solchen Einrichtung ist eine möglichst hohe Betreuungs- und Beziehungskontinuität", sagte Kristin Grünewald. Drei Kollegen teilen sich die Wochenschichten. Hinzu kommt noch die "zugehende" Mitarbeiterin Nadine Coors sowie eine hauswirtschaftliche Kraft.

Die Oberneulander SPD-Politiker wollten bei ihrem Besuch auch wissen, welche Kinder in diesem Haus aufgenommen werden. Das Mindestalter sei acht Jahre, erläuterte Kristin Grünewald. Und: "Die Situation zu Hause muss so sein, dass das Jugendamt sagt: ‚Es geht nicht mehr.‘ Häufig sind die Kinder schon in der Schule auffällig geworden. Oft haben aber auch Eltern gesagt: ‚Uns gleitet alles aus der Hand.‘"

Es komme auch vor, dass misshandelte Kinder aufgenommen würden. "Wir legen großen Wert darauf, dass wir nicht nur Kinder mit Drogenhintergrund aufnehmen, sondern ein Gemisch aus allen Schichten", so Grünwald. Im Übrigen gebe es auch in Oberneuland Familien, die vom Kinder- und Jugendhilfeverband Bremen ambulant betreut würden. Die Betreuer der Einrichtung in Oberneuland hätten sich zum Ziel gesetzt, so eng wie möglich mit den Eltern zusammenzuarbeiten. Grünewald betonte: "Wir sind keine Konkurrenz für Eltern. Je enger wir mit den Eltern zusammenarbeiten, desto besser geht es dem Kind." Alle sechs Wochen fänden Elterngespräche statt. "Und wenn Eltern überraschend mal vor der Tür stehen, kommen sie herein, und es gibt einen Kaffee." Elterngespräche liefen aber stets ohne die Kinder.

Das oberste Gebot der Betreuer ist das Kindeswohl. Grünewald: "Unsere Maxime ist: so normal wie möglich." Das heißt, sie gehen zur Schule, sie müssen das Bad putzen, sie sollen in Vereine gehen, wenn sie Interesse haben. "Wir brauchen natürlich Unterstützung. Aber nicht so, dass die Kinder vorgeführt werden. Am besten aus dem Hintergrund. "Denn", so die Leiterin, "die Kinder sind schon genug stigmatisiert durch das Wissen: ‚Ich lebe nicht bei meinen Eltern.‘"

Ob es Probleme mit der Pubertät gibt, wollte Derik Eicke wissen. Und wie es Weihnachten ist. Grünewald: "Wir sagen wie Eltern auch: ‚Bevor ihr woanders schlaft, bringt den- oder diejenige mal mit." Vogelsang: "Den 16. Geburtstag eines Bewohners haben wir mit einer Grillparty auf der Terrasse gefeiert. Und Weihnachten war ein Kind hier. Am zweiten Weihnachtstag haben wir alle zusammen etwas gemacht. Da gab es Gans und Geschenke."

Elke Steinhöfel fragte nach dem Verhältnis zur Nachbarschaft. Kristin Grünewald: "Zur Einweihungsparty haben wir alle Nachbarn eingeladen." Ein Nachbar ist Hobbyschrauber. Da gehen die Jungs gerne mal hin. Und Vogelsang geht mit Emma Gassi und hält Klönschnack mit den Nachbarn. Alles so normal wie möglich.