Forscherinnen im neuen Chemielabor: Angelina (links) und Mitschülerin Saphira. (Scheitz)

Für die Kinder zeigt sich das "NaWiLab" vor allem als Kiste voller Überraschungen. Anhand der Versuchsanleitungen können sie Cremes und Duschgels selbst herstellen und herausfinden, warum an manchen Orten Rotkohl und an anderen Blaukraut auf dem Teller landet. Nebenbei lernen sie, was ein ph-Wert ist und wofür Emulgatoren nützlich sind. Klassenlehrerin Ursula Wahlefeld wurde dafür zur Laborleiterin ausgebildet, denn auch die Lehrerfortbildung ist Teil des Projektes.

Aus Sicht der Wissenschaft ist es sinnvoll, mit dem Chemieunterricht möglichst früh zu beginnen, erklärte Martina Osmers, Dozentin am Institut für organische Chemie und Mitgründerin der Firma "NaWiLab", die seit 2010 rund 120 Schulen im gesamten norddeutschen Raum, darunter 18 Bremer Grundschulen, mit den Labormaterialien ausgestattet hat. Studien beweisen, dass Kinder im Grundschulalter dafür leicht zu begeistern sind und ihre positiven Erfahrungen in ihre weitere Schullaufbahn mitnehmen. Warum die Naturwissenschaftler das so wichtig finden, ist klar: "Wir brauchen Nachwuchs!", erklärte Osmers.

Für die meisten Grundschulen wäre das Chemielabor ein unbezahlbarer Luxus, daher werden Mäzene händeringend gesucht. Bei der Werder-Stiftung kam die Idee gut an – auch, weil Chemie das Lieblingsfach des Werder-Präsidenten war, wie Klaus-Dieter Fischer erzählte. Fußball und Chemie haben nämlich eine spannende Gemeinsamkeit, wusste der Werder-Geschäftsführer: Bei beiden könne man erwarten, "dass es manchmal so schön knallt."

"NaWiLab" kann unter Telefon 3307494 oder E-Mail info@nawilab kontaktiert werden. Weitere Informationen unter www.nawilab.de.