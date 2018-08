In der Alt-Hastedter Kirche gibt es für Besucherinnen und Besucher und Kirchenführer viel zu entdecken.FOTOS: PETRA STUBBE

Maria Nogai und Christine Sauerland schauen sich die Fensterbilder in der Alt- Hastedter Kirche genau an. Die beiden Bremer Katholikinnen haben von 2007 bis 2009 an einer Kirchenführerausbildung teilgenommen. "Das war für mich eine große Bereicherung. Erst erschien es schwer, aber dann wurde es zur Bereicherung", sagt Maria Nogai heute. "Die Erkundungen sind wie ein roter Faden geworden, und der Faden fängt vor der Kirche mit bewusster Wahrnehmung an", sagt sie. "Beim Ankommen fällt die Hektik ab und eine wohltuende Verlangsamung setzt mit dem Betreten des Kirchenraums ein." Und Christine Sauerland betont: "Führungsteilnehmer bestätigen diese Empfindungen häufig."

Maria Nogai mit Marienbildern und Klangschale.

"Eine Aufgabe bei Erkundungen kann sein, markante Punkte zu erkennen oder zu markieren. In Kirchen kommen sehr junge Menschen und Hundertjährige zusammen, die dann ins Gespräch über die markanten Punkte kommen. Das ist sehr spannend", erzählt Maria Nogai von ihren Erfahrungen. Die beiden haben ihre Abschlussarbeiten gemacht über und Abschlussführungen geleitet durch die großzügig moderne katholische St.-Ursula-Kirche in Schwachhausen und die kleine ökumenische St.-Jürgen-Kirche auf dem Klinikgelände Mitte.

Seither haben beide pädagogischen Kirchenführerinnen Gäste durch acht Bremer Kirchen geführt. Eine Führung, in der ganz bewusst ein evangelischer und ein katholischer Rundgang in der alten St.-Johann-Kirche in der Altstadt nebeneinander gestellt wurden, ist ihnen besonders in Erinnerung geblieben. "Die Ausbildung befähigt uns zu Führungen in ganz unterschiedlichen Kirchen, und die Erkundungen sind so gestaltet, dass der Geist des Raumes und die Gegenwart Gottes im Mittelpunkt stehen", sagt Maria Nogai.

Christine Sauerland nimmt einen Abdruck am Taufbecken.

Wissen über Kunst und Architektur gehören zur Ausbildung, stehen aber nicht im Mittelpunkt der Führungen, die sich mit dem "Geist der Räume" und den Empfindungen der Menschen darin beschäftigen. Die Fensterbilder der Alt-Hastedter-Kirche zeigen konkrete Bibelszenen und wirken ganz anders auf Betrachter als beispielsweise die Fenstervorhänge aus Glas in Unser Lieben Frauen, wo unkonkrete Darstellungen durch Farben Assoziationen zu Maria oder zu Pfingsten wecken möchten. Die Führungen wollen Wirkungen der Kirchen entdecken und festhalten. Und es geht um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Kirchen. "Seelenruhe geben zu können, das ist unser höchstes Ziel", sagen Christine Sauerland und Maria Nogai, die inzwischen aktiv an Prüfungen neuer Kirchenführer beteiligt sind.

"Die Begehung eines Kirchenraums ist kein Event, sondern verläuft wie Advent: Da geht erst ein Licht auf, nicht gleich alles zusammen" , sagt Maria Nogai. Christine Sauerland ergänzt: "Kirchen müssen aufgeschlossen werden. Wir möchten durch einfaches Begehen die Fremde und Scheu vor dem Raum nehmen."

Zum Stadtteilfest Hemelingen hatten die Frauen den Kirchturm von St.-Godehard geöffnet, wo Christine Sauerland das Kirchenbüro betreut, das sprach sich rum. Die Anfragen nach Führungen wollen die beiden nach und nach abarbeiten.

Ein zweijähriger christlicher Kirchenführerkursus mit 16 Themenschwerpunkten beginnt im September und endet im Mai 2014. Die Gebühr beträgt 350 Euro für die Seminare mit Mittagsverpflegung und Vollpension an Wochenenden. Anmeldungen bei Forum Kirche sind noch möglich Telefon 3461535 oder per E-Mail an

bildungswerk.forum@kirche-bremen.de. Dort gibt es auch Informationen zu Führungen.