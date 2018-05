Hans Ulrich Helms (v.l.), Schriftführerin Sigrid Werner, Walter und Ursel Müggenburg, Vereinschef Jürgen Huss und Waltraut Ehlers. (Fr)

Für 25 Jahre Vereinstreue wurden Thomas Wagner, Uwe Wöltjen und Tome Saavedra geehrt. Seit 40 Jahren gehören Rüdiger Pirlich, Peter Müller, Wilfried Ochsendorf, Anneliese Merkel, Werner Vagts und Hans-Jürgen Dirkmann dem Kleingartenverein Blüh auf an. Und ein halbes Jahrhundert schon sind Waltraud Ehlers und Ursel und Walter Müggenburg dabei. "Unser Kleingarten hält uns fit", sagen übereinstimmend die Jubilare.

Sie freuten sich über Urkunden, silberne und goldene Anstecknadeln, einen Blumenstrauß und praktische Gebrauchsgegenstände für Hobbygärtner, die in einer "Blüh’ auf"-Tragetasche überreicht wurden. Und natürlich wurden viele Erinnerungen in lockerer Runde bei Schnittchen, Kaffee und musikalischer Untermalung ausgetauscht. Im Mittelpunkt des Interesses der Hobbygärtner stand aber der Kleingarten. Die Apfelernte ist abgeschlossen, der Grünkohl wartet auf den ersten Frost. Die Hobbygärtner machen jetzt ihre Parzellen winterfest.

Wer mehr über den Kleingärtnerverein wissen will, kann Kontakt unter der Handynummer 0160-5604168 oder per E-Mail an kgv@bluehauf-bremen.de aufnehmen.