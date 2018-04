Das Klinikum Nord kämpft nach wie vor mit Imageproblemen. Das ist dem aktuellen „Bremer Krankenhausspiegel“ zu entnehmen, der Vergleichsdaten zu sämtlichen Kliniken des Bundeslandes liefert. Die zugrunde liegenden Zahlen zur Patientenzufriedenheit stammen noch aus dem Jahr 2012. Neue werden für den Herbst erwartet.

In welchen Bereichen haben Bremens Krankenhäuser ihre Stärken, und wie zufrieden sind die Patienten? Seit 2010 gibt der „Bremer Krankenhausspiegel“ Auskunft zu diesen Fragen. In regelmäßigen Abständen wertet die Bremer Krankenhausgesellschaft, in der sowohl die kommunalen als auch die privaten und freigemeinnützigen Träger organisiert sind, einschlägige Statistiken aus und stellt sie ins Internet.

Die Angaben des „Spiegels“ sind außerordentlich detailreich. Wer sich beispielsweise einer Gallenblasenoperation unterziehen muss, kann sich auf der Website www.bremer-krankenhausspiegel.de darüber informieren, wie häufig sich in den jeweiligen Kliniken nach einem solchen Eingriff Komplikationen einstellen und wie oft eine erneute Operation notwendig wird. Auch für Schwangere hält das Portal interessante Informationen bereit. So sagt die aktuelle Statistik aus, dass es in der Geburtshilfe des Klinikums Nord nur bei 0,2 Prozent der Patientinnen zu einem schweren Dammriss kommt. Damit ist das Haus an der Hammersbecker Straße Spitzenreiter in der Qualitätstabelle.

Während solche statistischen Werte einer Qualitätsprüfung durch unabhängige Fachleute entnommen sind und gewissermaßen den objektiven Maßstab angeben, stellen die Daten zur Patientenzufriedenheit die subjektive Ergänzung dar. Zahlen liegen hier für vier Unterkategorien vor: ärztliche und pflegerische Leistung, Ausstattung des Hauses sowie Essen. Außerdem können die Patienten separat ihre Gesamtzufriedenheit angeben.

An dieser Stelle liefert der Krankenhausspiegel für Bremen-Nord einen bemerkenswerten Befund: Bei den ärztlichen Leistungen rangiert das Klinikum aus Patientensicht im Mittelfeld der zwölf Bremer und Bremerhavener Krankenhäuser. In der getrennt erfassten Gesamtzufriedenheit rutscht das Haus jedoch recht weit ans Tabellenende (Platz zehn ). Und das, obwohl auch die übrigen Kriterien – bis aufs Essen – besser bewertet werden.

Indiz für ein fortdauerndes Imageproblem? Daniel Goerke, Sprecher des kommunalen Klinikverbundes Gesundheit Nord (Geno), kann darüber nur spekulieren. „Die Gesamtzufriedenheit ist etwas, woran wir jeden Tag arbeiten“, sagt Goerke. „Das fängt bei den medizinischen Leistungen an und hört bei der richtigen Ansprache der Patienten auf.“ Goerke macht außerdem auf einen Umstand aufmerksam, der sich im Klinik-Ranking für die großen Versorger des Geno-Verbundes stets nachteilig bemerkbar macht: Anders als private Anbieter wie etwa die Paracelsus-Klinik oder einige freigemeinnützige Häuser hat das Klinikum Nord eine große Notfallaufnahme. „Dort laufen Prozesse ab, die oft von Hektik geprägt sind und schlecht steuerbar sind. Wer dort beispielsweise mal länger warten musste, wird das negativ wahrnehmen und entsprechend bewerten“, weiß Goerke.

Diese Einschätzung vertritt auch der Geschäftsführer der Bremer Krankenhausgesellschaft, Uwe Zimmer. Im Übrigen sei ein zehnter Platz bei der Gesamtzufriedenheit eine sehr relative Angelegenheit. Das Feld liege nicht meilenweit auseinander, sondern reiche von 89 Prozent (Paracelsus-Klinik) bis 71 Prozent für das Klinikum Bremen-Ost. Dem Klinikum Bremen-Nord bescheinigten immerhin 76 Prozent der entlassenen Patienten, eine gute oder sogar noch bessere Arbeit abzuliefern. Im Bundesvergleich könnten sich die Bremer Häuser mit ihren jeweiligen Daten absolut sehen lassen.

Im Herbst will die Krankenhausgesellschaft neuere Zahlen zur Patientenzufriedenheit ins Netz stellen. Und die Experten gehen davon aus, dass sich auch dabei wieder Verschiebungen ergeben werden – ähnlich wie zwischen 2010 und 2012. Bei der ersten Auflage des Krankenhausspiegels waren die befragten Patienten mit der Ärzteschaft des Klinikums Nord noch sehr viel schärfer ins Gericht gegangen – übrigens in auffälligem Kontrast zu den Bewertungen durch unabhängige Fachleute. Bei 14 häufigen Krankheitsbildern hatten die Experten dem Nordbremer Krankenhaus nahezu durchgängig überdurchschnittliche Bewertungen erteilt. Die Patienten sahen das damals noch anders. Mit lediglich 70 Prozent Zufriedenheit mit der ärztlichen Leistung rangierte das Klinikum Nord damals ganz am Ende der Tabelle. Zumindest in dieser Rubrik hat es also aufholen können. Doch ein Imagewandel ist nicht über Nacht zu erreichen. Das hat auch die Neuauflage des Krankenhausspiegels wieder gezeigt.