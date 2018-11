Schwachhausen. "Alle Kinder lernen lesen": Diese Zeile des bekannten ABC-Schützen-Liedes könnte auch das Motto des Projektes von Andrea Mierig sein. Mit ihrem "Mobili Libri" besucht sie seit 2010 Grundschulen im Raum Bremen. Die Pädagogin aus Schwachhausen, die sich vor einem guten Jahr selbstständig gemacht hat, möchte die Freude am Lesen und Lesenlernen wecken und hat dazu ein Konzept entwickelt, mit dem sie dieses Jahr sechs ausgewählte Grundschulen begleitet. Kürzlich standen die "Mobili Libri"-Projekttage in der Schule am Baumschulenweg auf dem Plan.

Andrea Mierig hatte schon vor einigen Wochen bei einer Auftaktveranstaltung die sogenannten Lesekoffer am Baumschulenweg abgegeben. Ein Lesekoffer enthält insgesamt acht Kisten mit jeweils 30 Büchern, die in der Grundschule unter vier Klassen aufgeteilt wurden. Damit stellt Mierig jeder Schule 240 Bücher zur Verfügung, die zu gut 60 Prozent von Buchverlagen gespendet wurden. Die restlichen Kosten für Bücher und Projekttage von knapp 2000 Euro müssen über weitere Sponsoren eingeworben werden - eine mühsame Arbeit, wenn man nur gute Ideen hat, aber keinen direkten Draht zur Wirtschaft.

Eine Herzensangelegenheit

Dass das Projekt bei den Schüler gut ankommt, ist daran abzulesen, wie viel Spaß die Kinder dabei haben. Sie bekommen rasch mit, dass die Freude am Vermitteln für Andrea Mierig "eine Herzensangelegenheit" ist, wie sie sagt. Unterstützt wird sie in diesem Jahr von Petra Christmann, die mit der jeweils halben Klasse in einem anderen Raum das Basteln übernimmt.

Aus Bücherprospekten schneiden die Kinder Buchumschläge ihrer Wahl aus und kleben sie auf ein Blatt, das ihr eigenes Bücherregal darstellen soll. Die meisten Kinder entscheiden sich dabei für Bücher, die sie bereits gelesen haben - so auch Bars aus der 2b, der fast alle der 21 Bücher auf seinem Regalblatt schon gelesen hat. Auch die achtjährige Helen kennt schon viele der Bücher auf ihrem Blatt.

Die andere Gruppe bleibt im Klassenraum bei Andrea Mierig und widmet sich einem Spiel. Dabei werden Karten in Postkartengröße verteilt, die auf einer Seite ein Bild und auf der anderen Seite den entsprechenden Begriff in verschiedenen Sprachen zeigen. Die Kinder sollen zu bestimmten Themen passende Karten sammeln und später die Begriffe vorlesen. Alle entscheiden dann, ob die Karte zum Thema passt oder nicht. Nach der Hälfte der vorgesehenen Zeit wechseln die Kinder die Gruppe. Die Kinder machen bei beiden Projektteilen sehr gut mit. Der achtjährige Liam aus Horn sagt: "Mir hat beides gleich gut gefallen." Malin (7) stimmt ihm voll zu. Klassenlehrerin Inka Knobloch freut sich, "dass die Kinder hoch motiviert sind und die Bücher selbstständig wechseln." Die Auswahl der Bücher hält sie für gelungen.

Zum Schluss verteilt Mierig Lesetagebücher, die die Kinder später mit ihrer Lehrerin ausfüllen sollen, sowie Gratis-Lesezeichen. Die energische Unternehmerin in Sachen Lesebücher blickt derweil bereits in die Zukunft, sie muss Sponsoren für das nächste Jahr suchen. Sie möchte die Aktion ausweiten, "um auch dahin gehen zu können, wo Mobili Libri wirklich gebraucht wird", also in deutlich problematischere und bildungsfernere Stadtteile als Schwachhausen. Für die Schulen soll das Angebot kostenlos bleiben.

Weitere Projekte hat sie in Planung oder bereits begonnen - wie die regelmäßige "Lesesprechstunde" zur Leseförderung in der Kinder- und Jugendarztpraxis Schacht in Schwachhausen. Was sie umtreibt, sich so zu engagieren, fasst sie in einem Satz zusammen: "Wer nicht lesen kann, hat keine Chance."