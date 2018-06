Marion Vogt betreibt ihr Kosmetikstudio "Hautnah" jetzt in der Rockwinkeler Heerstraße 119a. (Petra Stubbe)

Im Erdgeschoss der Villa Casa Vita bietet die Borgfelderin wie gehabt professionelle ganzheitliche Kosmetik, medizinische Fußpflege, klassische Maniküre, Körper- und Gesichtsbehandlungen sowie kleinere Anwendungen wie Augenbrauen färben an. "Aufgrund des zusätzlichen Raumes habe ich mein Spa-Angebot erweitert. Neu sind Ganzkörperrituale mit natürlichen Aromen, die mit Körper, Geist und Seele harmonisieren", so Vogt. Ihr Konzept sei damit noch nicht abgeschlossen. "Ich bilde mich ständig weiter und überlege mir etwas Neues", sagt die Kosmetikerin und Visagistin. Als nächstes werde sie Klangschalenmassagen mit in ihr Repertoire aufnehmen.

Termine für die Behandlungen vereinbart Marion Vogt telefonisch unter der Rufnummer 27656566. Wer es nicht ins "Hautnah"-Studio schafft, den besucht die Kosmetikerin auch zu Hause.