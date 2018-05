Projektpräsentation der Allgemeinen Berufsschule

Kreativ gegen Ausgrenzung

Ina Schulze

In eine große Abschlusspräsentation mündeten die Kreativtage der Allgemeinen Berufsschule unter dem Motto "Yes, we can – kreativ gegen Ausgrenzung" . Das facettenreiche Programm von Tanz, Musik und Kunst führte den Gästen, darunter Staatsrat Holger Münch, vor Augen, dass es viele Möglichkeiten gibt, Ausgrenzung einzudämmen.