"Verschweigen und wegsehen ist die falsche Antwort" lautet das Motto der Gruppe. In den gemeinsamen Gesprächen soll es nicht nur um den Alkoholmissbrauch gehen. Begleitende und ursächliche Probleme sollen ebenfalls zur Sprache kommen. Das können persönliche Krisen wie Trennungserfahrungen, der Verlust von Nahestehenden, schwere Krankheiten, Arbeitsplatzsorgen, Einsamkeit und die vielfältigen anderen Faktoren sein, die eine Sucht auslösen können.

Interessierte können ohne vorherige Anmeldung zu den angegebenen Terminen kommen. Nähere Informationen gibt es telefonisch unter den Rufnummern 302112 beziehungsweise 3961615.

Der Kreuzbund ist ein Fachverband der Deutschen Caritas, der als Selbsthilfegemeinschaft Hilfe für alkohol- und medikamentenabhängige Frauen und Männer und deren Angehörige anbietet. In bundesweit rund 1500 Selbsthilfegruppen treffen sich wöchentlich etwa 28000 Menschen. Gegründet wurde der Kreuzbund im Jahr 1896 von dem katholischen Pfarrer Josef Neumann, um dem verbreiteten "Elendsalkoholismus" entgegenzuwirken. Nachdem die Weltgesundheitsorganisation im Jahr 1957 Alkoholabhängigkeit als Krankheit anerkannte, entwickelte sich aus dem Abstinenzverein ein Selbsthilfeverband, in dem Suchtkranke führende Funktionen übernahmen. In Bremen gibt es zurzeit zehn Selbsthilfegruppen des Kreuzbundes mit mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Mehr dazu im Internet unter www.bremen.kreuzbund.net.