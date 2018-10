Unterstützung wurde vermisst

Kritik am Verwaltungsrat

Florian Cordes

Ganderkesee-Elmeloh. Manfred Freyermuth von der Mitarbeitervertretung des Wichernstifts hat sich mit einem offenen Brief an den Verwaltungsrat des Vereins Wichernstift gewandt. Darin kritisierte er das Verhalten der Mitglieder, während das Insolvenzverfahren der Einrichtung in Elmeloh lief. Freyermuth vermisste unter anderem die Unterstützung durch den Verwaltungsrat.