Wenn Son Lindo kubanische Musik spielt, kommt sofort Stimmung auf. (Wengoborski)

Maricel Nápoles ist Kuratorin einer großen Galerie in Santiago de Cuba. Ihr spanischer Vortrag wird auf Deutsch übersetzt. Die deutsch-kubanische Formation "Son Lindo" spielt morgen Abend im Instituto: Gerd Seemann, Karin Ebermann, Silvano Mustelier Cabreja und Moritz Zopf. Ein weiteres Konzert geben sie am Mittwoch, 6. März, 20 Uhr, in der kubanischen Nacht im Lagerhaus Schildstraße, dann gemeinsam mit Ardiles Ruiz (Posaune, Gesang).

Gerd Seemann und Silvano Mustelier Cabreja, zwei "Brüder in der Religion", sprechen am Sonnabend, 2. März, um 19 Uhr in der Galerie Am Schwarzen Meer über die Santeria, den Versuch, afrikanische Religion, Katholizismus und Kommunismus unter einen Hut zu bekommen. Während seines einjährigen Aufenthalts in Santiago de Cuba machte Seemann Erfahrungen mit der "regla de ocha", in der das Trommeln eine zentrale Rolle spielt. Die beiden Musiker lassen zeremonielle Rhythmen hören. In der Galerie sind Bilder von Alexej Cutiño Peña und von Cenia Escalona Borjas ausgestellt, die erst im Alter von 58 Jahren mit naiver Malerei begonnen hat. Die Gäste können kubanische Zigarren probieren, nachdem Rosa Arredondo vorgeführt hat, wie sie gedreht werden.

Der argentinische Regisseur Alejandro Brugués, der auf Kuba lebt, verpackt in seinem Film "Personal belongings" die Themen Migration und Heimat in eine Liebesgeschichte. Während Ernesto (Caleb Casas) das Land verlassen möchte und auf gepackten Koffern sitzt, will Ana (Heidi García) unbedingt bleiben. Gezeigt wird der Film am Sonntag, 3. März, um 20.30 Uhr im Kino 46, Birkenstraße 1.

Bei kubanischem Kaffee liest Martin Leßmann am Montag, 4. März, um 18 Uhr in der Galerie Am Schwarzen Meer aus "El Cimarrón". In Monologform zeichnet der kubanische Autor und Ethnologe Miguel Barnet in dem Buch ein Interview mit dem Sklaven Esteban Montejo nach, der in der spanischen Kolonialzeit von einer Plantage geflohen war. Der Komponist Hans-Werner Henze hat "El Cimarrón" vertont.

Bei "Cuba aquí" ist der Eintritt frei. Spenden kommen dem Kinder- und Jugendatelier "Taller Gregorio" in der Nähe von Santiago de Cuba zugute. Weitere März-Termine im Internet auf www.cuba-aqui.de.