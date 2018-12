Sie gehören zur Ateliergemeinschaft: Cornelia Hesse (von links), Akkela Dienstbier, Angela Kehlenbeck, Sigi Brüns und Jutta Bierewirtz. (Fotos: Stubbe)

Schwachhausen. Die Ateliergemeinschaft am Dammweg 18-20 präsentiert am Sonnabend und Sonntag, 24. und 25. November, ihre Arbeiten unter dem Titel "Alte Räume – neue Kunst". Von den fünf Künstlerinnen werden Malerei, Zeichnungen und Objekte zu sehen sein. Michael Theissen wird an den beiden Tagen der Ausstellung ebenfalls seine Werkstatt für Besucher öffnen und seine Keramikkunst zeigen.

Die Räume am Dammweg sind geblieben, die gewohnte Besetzung des Ateliers nicht. Im vergangenen Jahr gab es einen Wechsel: Drei Künstlerinnen verließen das Atelier, zwei neue Kunstschaffende kamen neu zur Gemeinschaft. Sigi Brüns aus dem Gete-Viertel und Akkela Dienstbier aus Horn-Lehe sind neu dabei und werden bei der Ausstellung ihre Arbeiten zum ersten Mal im Rahmen der Gemeinschaft zeigen.

Jutta Bierewirtz malt gern figürliche Motive wie dieses.

Sigi Brüns ist in verschiedenen Kunstbereichen aktiv. Sie entwirft Installationen, malt, zeichnet und mischt verschiedene Techniken. Ihren Drucken mit Holzschnitt-Technik fügt Brüns filigrane Zeichnungen auf Transparentpapier bei. "Diese sind entstanden, als ich Tänzern zugeschaut habe", erzählt Brüns. Ihre Arbeiten entstünden in einem Prozess, sagt die Künstlerin: "Dass ich vorher nie genau weiß, wie das Ergebnis sein wird, finde ich so spannend an der Kunst."

Materialien aus der Natur

Angela Kehlenbeck fertigt Zeichnungen auf Zeitungsseiten an.

Akkela Dienstbier sammelt für ihre Kunst verschiedene Materialien aus der Natur und verarbeitet diese auf Stoff oder Papier. Dabei folgt sie immer dem Prinzip von Ordnungen. Das Arbeiten mit Naturmaterialien findet Dienstbier spannend, weil diese immer anders in Beschaffenheit und Größe seien. "Indem ich diese Materialien verwende, möchte ich einzelnen Aspekten von Natur eine Aufmerksamkeit geben", sagt Dienstbier. Seit Kurzem hat sie Glasfaserharz als Träger ihrer Arbeiten für sich entdeckt. Mit dem Stoff, der auch in der Windbranche zum Einsatz kommt, schließt sie Blätter und sogar Familienfotos ein.

Jutta Bierewirtz aus Findorff fasziniert neben der Malerei auch das Sammeln von kleinen Objekten. Auf dem Flohmarkt stöbert sie ausgefallene Sachen auf und verarbeitet diese zu etwas Neuem. So bekam zum Beispiel auch mal eine kleine Figur, der ein Bein fehlte, einen Verband von der Künstlerin verpasst. Ihre Bilder malt Bierewirtz überwiegend realistisch. Im vergangenen Jahr beschäftigte sie sich viel mit alten Fotografien aus dem 20. Jahrhundert, die sie dann in Öl malte. Bierewirtz: "Das hat mich eine Zeit lang sehr interessiert, und ich wollte die Atmosphäre von damals einfangen". In diesem Jahr hat die Künstlerin versucht, die Formen des Realistischen aufzulösen. Sie komme jedoch immer wieder zum Figürlichen zurück, sagt sie.

Die Illustratorin Angela Kehlenbeck aus dem Gete-Viertel beschäftigt sich seit mehreren Jahren auch mit der Malerei und dem Modellieren von Tierfiguren aus Draht und Pappmaschee. Ihre Zeichnungen fertigt Kehlenbeck auf Zeitungen an, die sie vorher sehr dünn lasiert hat. So scheint hier und da die gedruckte Schrift hindurch. "Der Untergrund spielt in die Zeichnung mit hinein, und es macht viel Spaß, während des Zeichnens damit umzugehen", sagt Kehlenbeck. Auch in der Phase, in der sie sich mit dem Malen von Wölfen beschäftigte, grundierte sie den weißen Untergrund erst, bevor sie mit dem eigentlichen Malen begann.

Auf eine ganz besondere Art hat sich die Oberneulanderin Cornelia Hesse dem Malen von Stillleben und Pflanzen gewidmet. Diese malt sie vorwiegend mit Acryl auf Leinwand. Um Spannung zu erzeugen, rückt die Malerin die Gegenstände anders in den Raum oder stellt sie in einem angeschnittenen Bildausschnitt dar. Dies sei beim traditionellen Malen von Stillleben eher ungewöhnlich, erklärt Hesse: "Ich möchte neue Lösungen finden und den überstrapazierten Sehgewohnheiten etwas Neues bieten." Inspirieren lässt sich Hesse am liebsten von der Natur und ihrem eigenen Garten. Durch das Entdecken ungewöhnlicher Perspektiven ergeben sich laut Hesse "unendlich viele Möglichkeiten".

Die Ausstellung der Ateliergemeinschaft am Dammweg 18-20 ist am Sonnabend von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet.