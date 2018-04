Stadtteillust steigt am Wochenende

Kulturfest auf den Weserwiesen

Mf

Östliche Vorstadt. Das Beste ist gerade gut genug. Und so geht die Stadtteillust gleich in die Vollen. Die zweitägige Feier auf den Weserwiesen beginnt am Sonnabend, 7. Juli, um 20 Uhr mit der Band "Swingin’ Fireballs". Sie spielt bei freiem Eintritt und verbreitet das Flair des amerikanischen Entertainments der 50er- und 60er-Jahre.