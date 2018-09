Unter dem Motto "Kulturraum Horn" soll nach den Worten von Heike Peetz, stellvertretende Vorsitzende des Bürgervereins, im Stadtteil ein Anlaufpunkt für kulturell aktive Menschen geschaffen werden. Zugleich gehe es darum, Künstler und Künstlerinnen im Stadtteil miteinander zu vernetzen. Gefördert werden soll das durch eine Veranstaltungsreihe, für die noch Kulturschaffende aus unterschiedlichen Sparten gesucht werden.

Die Reihe startet am Sonnabend, 29. September, mit einem "Kulturfrühstück" am und im Ortsamt Horn-Lehe. Neben musikalischen Darbietungen soll es dabei Einblicke in die Arbeit unterschiedlicher Kulturschaffender geben. Die Veranstalter wollen an diesem Tag mit möglichst vielen, in unterschiedlichen künstlerischen Bereichen aktiven Menschen ins Gespräch kommen. Außerdem ist für diesen Tag ein Kinderflohmarkt im Saal des Ortsamtes geplant; dafür sind Anmeldungen ab sofort per E-Mail an ilka@boettcher-it.de möglich.

Wer Lust hat, den Veranstaltungstag mitzugestalten und sich zum Beispiel mit seinen Kunstwerken zu präsentieren, kann sich an Heike Peetz wenden, E-Mail hpeetz@nord-com.net oder Telefon 3499772.