Gestern hat Hildegard Kuhr-Bochalli im kleinen Kreis im Alfred-Horn-Haus ihren 100. Geburtstag gefeiert. (Gerbracht)

Adrett gekleidet und mit Perlenkette begrüßte sie gestern auch Familie und Freunde zur Feier im kleinen Kreis in ihrem Appartement – der alleinlebende Sohn und die Tochter ihrer Familie aus erster Ehe ihres Mannes sowie Freunde aus Leverkusen gratulierten. Eigene Kinder hat Hildegard Kuhr-Bochalli nicht.

Im Alfred-Horn-Haus in der Neustadt lebt die Jubilarin inzwischen seit neun Jahren. Nach einem Unfall wurde sie direkt aus dem Krankenhaus in die Wohnanlage gebracht, weil die damals 93-Jährige nicht mehr allein in ihrer Wohnung leben konnte. Sie hatte seinerzeit einen Haushaltsunfall. Ihr Schuh blieb in einem der Kästchen des Metallabtreters vor ihrer Wohnungstür hängen und stürzte. In der Klinik wurde ein Lendenwirbelbruch diagnostiziert, der sie ans Bett fesselte.

Das Alfred-Horn-Haus brachte Hildegard Kuhr-Bochalli nach dem Klinikaufenthalt in seiner hauseigenen Kurzzeitpflegeabteilung unter. Die Behandlungen schlugen gut an. Statt der bedrohlichen Aussicht, ihren weiteren Lebensabend im Bett verbringen zu müssen, konnte sich Hildegard Kuhr-Bochalli soweit mobilisieren, das sie sich heute im Rollstuhl frei im Haus bewegen kann. Die in Calw (Baden-Württemberg) geborene Arzttochter wuchs mit ihren beiden Brüdern im Riesengebirge auf. Dort leitete ihr Vater die Reichsbahn-Lungenheilstätte Moltkefels. Für seine Verdienste in der Tuberkolose und Lungenheilbehandlung wurde der Arzt Richard Bochalli von Bundespräsident Theodor Heuss ausgezeichnet.

Vor dem Zweiten Weltkrieg wurde Hildegard Bochalli Erzieherin. Gerne hätte sie ihre Liebe zur Musik zum Beruf gemacht, deshalb nahm sie zwei Jahre lang Gesangsunterricht. Doch der Zweite Weltkrieg durchkreuzte ihre Pläne. So arbeitete sie als Schwester in einem Heimlazarett mit 600 Plätzen. Dort lernte Bochalli einen Offizier kennen, schätzen und lieben. Sie verlobten sich.

Im Krieg verlor sie ihre zwei Brüder, die als Offiziere Dienst taten. Ihr Verlobter geriet in Gefangenschaft. Und Hildegard Bochalli wurde mit ihren Eltern Richard und Hilda 1945 auch noch aus der Eisenbahn-Heilstätte Moltkefels vertrieben. Das Trio flüchtete im strengen Winter 1945 nach Bayern. Ihre neue Heimat wurde Kassel.

Dort begann Hildegard Bochalli die Ausbildung zur Krankenschwester und schloss mit Staatsexamen ab. Zu ihrem Verlobten in Gefangenschaft brach der Kontakt elf Jahre lang nicht ab, bis er in Gefangenschaft starb.

Nach jahrelanger Arbeit als Krankenschwester gab Hildegard Bochalli ihre Berufstätigkeit auf, um die inzwischen nötige Betreuung ihrer Eltern zu übernehmen. Sie pflegte sie bis an deren Lebensende.

Eine Freundin meldete sich Anfang der siebziger Jahre und lud Hildegard Bochalli zu einem Besuch nach Bremen ein. Es kam anders. Die Freundin reiste nach Kassel und zwar in Begleitung des Arztes Fritz Kuhr aus dem Bremer Westen. Er trat in Hildegard Bochallis Leben, als sie fast sechzig Jahre alt war. Seine zwei Kinder aus erster Ehe waren erwachsen.

1972 heiratete das Paar, das gerne Reisen unternahm – in die Schweiz, nach Österreich, nach Kopenhagen und in den deutschen Norden. Hildegard Kuhr-Bochalli sang elf Jahre im Chor der Matthias-Claudius-Gemeinde, und sie spielte Klavier. Die Eheleute gingen in die Oper, besuchten Konzerte und das Theater. Heute zieht sich die Kulturliebhaberin Hildegard Kuhr-Bochalli gern zurück. Sie hört Opernmusik im Radio. Ferner genießt sie wöchentliche Vorlesestunden im Alfred-Horn-Haus.