Die Mädchen und Jungen arbeiten aus Servietten ausgeschnittene Motive in das frisch geschöpfte Papier ein. Unter der Anleitung von Karin Meendsen-Bohlken (links) erstellen die Kinder kleine Kunstwerke aus Altpapier. (Cp· Pfeiff)

Berne. Was für die einen Papier- und Verpackungsmüll darstellt, ist für das Ehepaar Karin und Wolfgang Meendsen-Bohlken willkommenes Arbeitsmaterial, das seit fünf Jahren vor allem im Rahmen ihres dreitägigen Ferienspaßangebots Verwendung findet. Auch in diesem Jahr erlernten elf Kinder, wie man aus vermeintlichem Papiermüll kreative Recyclingkunst machen kann.

In kleinste Schnipsel zerrissen und anschließend in Wasser aufgeweicht, bekommt das Altpapier durch zellulosehaltige Beigaben wie Textilien, Obst- und Gemüserückstände Farb- und Aromanoten, erfuhren die Kinder. Der Experimentierfreude waren kaum Grenzen gesetzt. Mit Sieben wurde der so entstandene Papierbrei in Form gebracht.

In diesem Jahr erweiterte Karin Meendsen-Bohlken ihr Angebot erstmals um Elemente der Serviettentechnik. Ebenso gut und dekorativ, wie sich aus Servietten ausgeschnittene Motive mit etwas Leim auf Keramikgegenständen wie beispielsweise Blumentöpfen anbringen lassen, können diese auch in frisch geschöpftes Recyclingpapier eingearbeitet werden, erläuterte sie. Mit Prägestempeln und Haushaltsutensilien wie einem Steakklopfer können zudem Muster in das frisch geschöpfte Papier eingearbeitet werden.

Geschenke für den Papa

Das probierten die jungen Teilnehmer gleich aus. Viele wollten die selbst gemachten Papiere verschenken. "Einige Papiere schicke ich meinem Vater. Der ist gerade beruflich in Salzgitter unterwegs", verriet beispielsweise Alexa Laackmann. Erste Erfahrungen im Papierschöpfen hatte sie bereits im Vorjahr gesammelt als sie erstmals an der Ferienspaßaktion teilnahm. Dementsprechend lang war in diesem Jahr ihre Liste der zu Beschenkenden: "Ich brauche auch noch etwas für mein Cousine und für meine Mutter."

Dieser Eifer war ansteckend: Auch die Geschwister Annina und Tjard-Ole erwiesen sich als eifrige Papierschöpfer, obgleich sich die Liste der künftigen Empfänger hier auf Anninas beste Freundin beschränkte. Tjard-Ole sah keinen Grund, hinter der Produktivität seiner großen Schwester zurückzubleiben.

Nach der kreativen Gestaltung wurden die entstandenen Formblätter in eine von Wolfgang Meendsen-Bohlken selbst gebaute Papierpresse gelegt. Mit einem hydraulischen Wagenheber und soliden Holzplatten wurde dann der noch vorhandene Wasserüberschuss herausgedrückt; dann hängten die Kinder ihre Papierkunstwerke zum Trocknen auf. "Eine professionelle Papierpresse kostet mehrere tausend Euro. Dieses System funktioniert fast genau so gut", erläuterte Wolfgang Meendsen-Bohlken.

Buchstäblich ausgeschöpft wurden die kreativen Gestaltungsmöglichkeiten indes nicht: "Es gäbe noch so viele Möglichkeiten mit selbstgeschöpftem Papier zum Beispiel Masken und Formen aus Altpapier herzustellen. Diese sind allerdings zumeist zu zeitaufwendig, um sie an einem Nachmittag anzufertigen", bedauerte Karin Meendsen-Bohlken.

An drei Nachmittagen begrüßte das Ehepaar je vier Ferienspaßgäste in seinem Privatdomizil. "Diese Gruppengröße ist optimal. Bei größeren Teilnehmerzahlen entsteht häufig Unruhe", sagte Wolfgang Meendsen-Bohlken.