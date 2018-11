Der Künstler Blalla W. Hallmann am Frühstückstisch in den 1980er Jahren. Eine Ausstellung informiert über sein Leben und Werk. (Fr)

Hallmann, ein früher Weggefährte Rio Reisers, war ein Außenseiter und Einzelgänger der deutschen Nachkriegskunst. Er fiel auf durch drastische Kommentare zur Zeitgeschichte und ebenso drastische Bilder voller Sex und Gewalt, aber auch voller faszinierender Farben und fantastischer Details.

Blallas Leben war von Extremen geprägt. Nach dem Studium an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf und an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg und ersten Erfolgen am Kunstmarkt folgten Drogenerfahrungen und Selbstmordversuche. Eine Psychose brachte Wolfgang Ewald Hallmann 1971 schließlich in die psychiatrische Abteilung der Städtischen Klinik Havelhöhe in Berlin. Eine Erfahrung, die sein Leben und seine Kunst nachhaltig veränderte.

Blallas Lebenserfahrungen münden in der Autobiografie "Curriculum Vitae", bestehend aus 149 Linolschnitten und dazugehörigen Texten, die das Zentrum der Wanderausstellung bildet. Ergänzt wird die Schau durch Gemälde, Druckgrafiken, Zeichnungen und Skulpturen aus der Kölner Sammlung Kraft.

"Wir sind eine von nur vier Stationen in Deutschland, an denen diese faszinierenden Bilder zu sehen sind", sagt Achim Tischer, der Leiter der Galerie im Park, der froh ist, dass er diese hochkarätige Ausstellung nach Bremen holen konnte.

Begleitend zur Ausstellung gibt es heute um 19 Uhr einen Vortrag zum Thema "Hölderlin, van Gogh und andere. Göttlicher Wahnsinn und Psychose bei Künstlern". Referent ist der Psychiater und Autor Uwe Gonther aus Bremerhaven.

Zur Ausstellung ist ein umfangreicher Katalog mit 170 Abbildungen erschienen: Hartmut Kraft (Herausgeber), Ecce Blalla! Abstürze und Höhenflüge – Leben und Werk von Blalla W. Hallmann, 39,90 Euro. Nähere Informationen gibt es im Internet auf www.kulturambulanz.de.