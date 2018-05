Hallmann, ein Weggefährte Rio Reisers, war ein Außenseiter und Einzelgänger der Nachkriegskunst. Er fiel auf durch drastische Kommentare zur Zeitgeschichte und ebenso drastische Bilder voller Sex und Gewalt, aber auch voller faszinierender Farben und fantastischer Details.

Blallas Leben war von Extremen geprägt. Nach dem Studium an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf und an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg sowie ersten Erfolgen am Kunstmarkt folgten Drogenerfahrungen und Selbstmordversuche. Eine Psychose brachte ihn 1971 in die psychiatrische Abteilung der Städtischen Klinik Havelhöhe in Berlin. Blallas Lebenserfahrungen münden in der Autobiografie "Curriculum Vitae", bestehend aus Linolschnitten und Texten, die das Zentrum der Ausstellung bildet. Ergänzt wird die Schau durch Gemälde, Druckgrafiken, Zeichnungen und Skulpturen aus der Kölner Sammlung Kraft.

Begleitend zur Ausstellung gibt es heute um 19 Uhr einen Vortrag zum Thema "Hölderlin, van Gogh und andere. Göttlicher Wahnsinn und Psychose bei Künstlern". Referent ist der Psychiater und Autor Uwe Gonther aus Bremerhaven. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.kulturambulanz.de.