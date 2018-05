Ein Tag der offenen Tür, bei dem wie im Jahr 2010 mehr als 50 Gewerbetreibende und Dienstleister unterschiedlichster Branchen mitmachen, ist attraktiver als jede Gewerbeschau. GJ· (Georg Jauken)

Lemwerder. Die Erfahrungen mit der Eislauffläche vor dem Rathaus, die im Februar an zwei Wochen die Besucher anlockte, war ein Erfolg. Die Oldtimer Rallye, die vor knapp zwei Wochen auf dem Rathausplatz Halt machte und viele Schaulustige anzog, soll im kommenden Jahr mit rund 100 Oldtimern in Lemwerder starten und in Berne enden. Das waren nur zwei Themen der Jahreshauptversammlung der Werbegemeinschaft im "Bremer Schlüssel".

Eine weitere Neuerung ist die Einführung eines Gutscheins, der in allen Geschäften der Werbegemeinschaft eingelöst werden kann. Vorbild ist der 2004 eingeführte "Brake-Gutschein". Auf den ersten Blick ist er ein ganz normaler Gutschein, wie ihn viele Geschäfte für ihre Kunden vorhalten. Das Besondere an dem Gutschein ist, dass er in Apotheken, Autohäusern, Cafés, beim Friseur, in Mode- und Schuhgeschäften, an der Tankstelle, im Schifffahrtsmuseum, bei einer Gebäudereinigung und in rund 50 weiteren Geschäften eingelöst werden kann. Weil der Gutschein über jede Summe ausgestellt werden kann und sich der Käufer nicht auf ein bestimmtes Geschäft festlegen muss, lasse sich beim Schenken kaum noch was falsch machen, wirbt man in Brake. Lemwerders Werbegemeinschaft zeigte sich von der Idee überzeugt. Vor der Einführung eines "Lemwerder-Gutscheins" müssen aber noch die Handhabung und Abrechnung geklärt werden. Vorher steht auch noch ein verkaufsoffener Sonntag (19. August, 13 bis 18 Uhr) im Terminkalender der Werbegemeinschaft. Anlass ist das Drachenfest. "Die teilnehmenden Geschäfte waren mit dem Umsatz zufrieden", berichtete der Vorsitzende Werner Ohlenbusch über die Erfahrungen aus 2011. Ebenso sei es beim Nikolausmarkt gewesen. Gab es vor einem Jahr noch Unstimmigkeiten beim Thema Nikolausmarkt, haben sich die 2011 eingeführten Neuerungen bewährt.

Hobbymarkt wird ausgeweitet

Die 33. Ausgabe des Nikolausmarktes in diesem Jahr soll darum auch wieder drei Tage dauern. Am Sonnabend bleibt alles wie gehabt. Bis 20.30 Uhr sollen die Marktbuden auf dem Rathausplatz und der Stedinger Straße zu Glühwein, Spekulatius und Gesprächen einladen und die Geschäfte geöffnet bleiben. Um den letzten Tag des Nikolausmarktes für Besucher attraktiver zu machen, soll der Hobbymarkt im Rathaus auf zwei Öffnungstage ausgeweitet werden. Die Mehrzahl der bislang 40 Aussteller, berichtete Manfred Brau der Versammlung, habe positiv auf den Vorschlag reagiert. Bislang hatten die Hobbykünstler die Stände mit Weihnachtsschmuck und Geschenkideen sonnabends abbauen müssen. Nun soll der Sonntagnachmittag hinzukommen. Eine Neuauflage soll der Theaterabend in der Ernst-Rodiek-Halle erfahren. Diesmal gastiert die Speelkoppel Hoyerswege am Sonnabend, 12. Januar, in der Ernst-Rodiek-Halle.