Demokratisch beschlossen

Oh Gott, jetzt soll sich also Frau Motschmann (die Vorsitzende des Petitionsausschusses der Bremischen Bürgerschaft, Anmerkung der Red.) mit dem Thema Skulpturen befassen. Und Jo und Chris, die zwei holländischen Landarbeiter, die Oberneuland urbar gemacht haben, sollen jetzt auch noch sakral sein. Nur weil Jo vor St. Johann zu stehen kommen soll.

Wenn das Problem nicht so unwichtig wäre und es ganz andere Probleme in Oberneuland, Bremen, Deutschland und der Welt gäbe, müsste man eine Abstimmung von Für und Wider in Oberneuland durchführen. Denn eine mit suggestiven Fragen induzierte Unterschriftensammlung hilft hier auch nicht weiter.

Sollte es nicht zu der demokratisch beschlossenen Aufstellung der Figuren kommen, ist der Verlierer Oberneuland. Ich traue dem Kunstwerk zu, einen deutschlandweiten Bekanntheitsgrad zu erlangen, wie es die Schweine am Ende der Sögestrasse haben.

DR. HANS-GEORG BLANCK, OBERNEULAND