Die Schauspielerin Jana Köckeritz von der „Wilden Bühne“, die Anne Frank auf der Bühne verkörpert, liest aus dem Tagebuch der 13-Jährigen, die auf dem Foto im Hintergrund zu sehen ist. An traurigen Stellen hat sie selbst eine leicht gebrochene Stimme, weil das Schicksal des jüdischen Mädchens sie berührt. (Fotos: Thompson)

Neue Vahr. Das jüdische Mädchen Anne Frank war nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten mit ihrer Familie aus Frankfurt nach Amsterdam geflüchtet. Dort hielten sich die Franks in einem Hinterhaus versteckt, bis sie 1944 verraten wurden. Bis heute ist nicht geklärt von wem.

Christiane Palm-Hoffmeister erzählt.

An ihrem 13. Geburtstag, am 12. Juni 1942, bekommt Anne ein rotkariertes, abschließbares Tagebuch geschenkt. Darin schreibt sie Gedanken, Träume, Ängste und Wünsche auf. "Deine Anne" – so endet jeder Brief im Tagebuch der Anne Frank, die 1945 im Alter von 15 Jahren im Konzentrationslager Bergen-Belsen von den Nationalsozialisten umgebracht worden ist.

Ihre bewegenden Aufzeichnungen sind unter dem Titel "Das Tagebuch der Anne Frank" weltbekannt – und ihre Geschichte ist nicht vergangen. Die Autorin ist Symbolfigur für alle Opfer der Vernichtungspolitik des Nationalsozialismus.

"Anne Frank war ein ganz normales Mädchen", das gut ins unsere Zeit passen würde, sagt Schriftstellerin Christiane Palm-Hoffmeister. "Anne liebte das Kino, die Natur, war sehr gebildet, hatte viel Fantasie, ein lebhaftes Temperament und sprühte vor Energie", sagt die Barrierin. Auf verschiedenen Wegen

Sie und die Schauspielerin Jana Köckeritz von der "Wilden Bühne", gestalten in der Stadtbibliothek Vahr gemeinsam eine einstündige Lesung. "Wir möchten uns auf neue Art mit dem Tagebuch auseinandersetzen", kündigt Jana Köckeritz den Versuch der beiden Künstlerinnen an, sich dem Tagebuch der Anne Frank auf verschiedenen Wegen zu nähern.

Die Theaterpädagogin Jana Köckeritz verkörpert seit 2004 die Anne Frank auf der Bühne. Sie las wichtige Passagen aus dem Tagebuch. Und Christiane Palm-Hoffmeister reichert die Texte mit Fotos, Zeitzeugenberichten und Informationen an.

So erfahren die 25 Zuhörer, dass Anne Frank allen sieben Mitbewohnern, mit denen sie das Hinterhofversteck auf engstem Raum zwei Jahre teilen musste, andere Namen im Buch gegeben hat, um sie zu schützen und Diskretion zu wahren.

Im Publikum sitzt auch ein junges Pärchen: Veronika und Tom aus Sebaldsbrück. Veronika aus Polen lebt seit sechs Jahren in Bremen. "Ich habe das Tagebuch noch nie gelesen. Aber ich weiß, worum es geht", gesteht sie. "Ich möchte Anne durch die Lesung mehr kennenlernen". Ihr Freund hat die Lektüre damals in der Schule gelesen. "Ich möchte mein Wissen darüber auffrischen", sagt er.

Die Lesung berührt die Zuhörer. Und auch Jana Köckeritz hat manchmal bei sehr traurigen Stellen eine leicht gebrochene Stimme. Der Schauspielerin und Christiane Palm-Hofmeister gelingt es gut, die Gefühle und Stimmungen von Anne, die zwischen Hoffnung und Entsetzen hin und hergerissen wird, authentisch zu vermitteln. Das Publikum bekommt fast das Gefühl, als wäre das Mädchen anwesend.

Die Schriftstellerin Palm–Hoffmeister erwähnt auch, wie Anne sich Platz für Träume und Hoffnungen schafft, in dem sie ihre geliebten Filmplakate über ihrem Bett dekoriert, die ihr der Vater mitgebracht hatte. Der Zuhörer erfährt zudem von Familienkonflikten mit Mutter und Schwester. "Das Buch ist kein bisschen altmodisch", findet Christiane Palm- Hoffmeister. "Wir erfahren von ihren Teenager-Kämpfen in der Pubertät, von ihrer ersten Verliebtheit. Anne träumte immer davon, Schriftstellerin zu werden und war zu dem Zeitpunkt längst eine fantastische Autorin", stellt sie fest. "Die Texte lesen sich einfach toll."

Besonders einfühlsam schildern die Frauen die Sehnsucht des jungen Mädchens nach Freiheit und Natur. In ihrem Versteck konnte Anne aus dem nicht abgedunkelten Dachfenster den Himmel und Kastanienbaum sehen. Am 23. Februar 1944 schreibt sie: "Wir betrachteten den blauen Himmel, den kahlen Kastanienbaum, an dessen Zweigen kleine Tropfen glitzerten, die Möwen und die anderen Vögel, die im Tiefflug wie aus Silber aussahen. Das alles rührte und packte uns beide so, dass wir nicht mehr sprechen konnten."

Christiane Palm-Hofmeister fügt erläuternd hinzu, dass der 150 Jahre alte Baum in der Amsterdamer Prinsengracht 263 vor zwei Jahren umgestürzt ist. Die Zuhörer erfahren, dass das Anne-Frank-Haus daraufhin Setzlinge gezogen hat. Inzwischen besitzen schon viele Schulen und einige Organisationen und Orte auf der ganzen Welt so ein Bäumchen. Sogar in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem erinnert ein Setzling der Kastanie an Anne Frank – mahnt gegen Diskriminierung und Antisemitismus.

"Es gibt so viel zu erzählen", bedauert Christine Palm-Hofmeister am Ende der Lesung. Und Jana Köckeritz sagt, sie habe große Freude gehabt das Buch zu lesen: "Weil Anne das Leben so wertgeschätzt hat. Sie hat so viel Weisheit in sich." Jana Köckeritz meint zum Beispiel, dass wir gucken sollten, wie es den anderen geht und keiner diskriminiert wird. "Wie Anne spricht, da ist eine Botschaft drin", sagt sie.

Die Ausstellung "Deine Anne" ist bis zum 13. Juli im Bürgerzentrum Neue Vahr, Berliner Freiheit 10, montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 10 bis 16 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Schulklassen und Jugendgruppen sollten sich unter Telefon 4367336 und per E-Mail: deine.anne@bzvahr.de anmelden.

Zum Abschluss am Freitag, 13. Juli, 18.30 Uhr, gibt es ein Konzert mit dem Titel "Nazis aus dem Takt bringen!" mit Zeitgeistmusik, La Bang und Citizen. Eintritt: drei Euro.