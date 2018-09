Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Letztes Erzählcafé der Saison

Riri

Altstadt. Beim letzten "Erzählcafé" der Saison ist am morgigen Freitag, 1. März, 17 Uhr, Jan Klickradt zu Gast auf der MS Friedrich an der Schlachte, Anleger 4b (Zugang vom Brill). Der Inhaber einer Küperei und Lagerei in unmittelbarer Nachbarschaft zum alten Europahafen hat in seiner Lehrzeit noch die Küper vom alten Schlag kennengelernt. Als "linke Hand" des Kaufmanns prüften sie Gewicht und Qualität der ankommenden Ware und besetzten so eine strategisch entscheidende Position im Speicher. Jan Klinckradt erzählt "ut ole tiden", aber auch von den Umbrüchen in der maritimen Wirtschaft rund um den Hafen. Die "Erzählcafé"-Reihe wird erst ab November fortgesetzt.