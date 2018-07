Morgen Aktionen und offene Tür

Logopädiepraxis in Osterholz lädt ein

Osterholz. Die Logopädiepraxis von Doris Kadiri mit Hauptsitz in Horn hat eine Dependance in Alt-Osterholz eröffnet. Untergebracht ist die Praxis bei der St. Petri Kinder- und Jugendhilfe in der Sudwalder Straße 1b, wo morgen, 23. November, von 14 bis 18 Uhr ein Tag der offenen Tür angeboten wird.