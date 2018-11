Isabell (links) und Veronika aus Osterholz hat der Besuch im Maislabyrinth Spaß gemacht.

Das Feld ist am besten mit dem Fahrrad zu erreichen. Zu verfehlen ist es dann kaum: Die Bremer Speckflagge weist weithin sichtbar den Weg und markiert gleichzeitig den Eingang. Auch ein Schild mit der Aufschrift "Oberneulander Maislabyrinth" wurde aufgestellt, um alle Zweifel zu beseitigen. Mitten im Feld steht ein Flaggenmast mit der Deutschlandfahne, der eine wichtige Zwischenstation im Labyrinth kennzeichnet.

Vor allem Familien mit Schulkindern besuchen das Maislabyrinth. Erwachsenengruppen sind eher selten. Doch Monika Drewes betont, der Gang durch das Labyrinth sei für Erwachsene genauso spannend wie für Kinder. Aus Osterholz sind Veronika (13) und Isabell (14) mit ihren Fahrrädern gekommen, um in das grüne Pflanzenmeer einzutauchen. Eine gute halbe Stunde sind sie im Feld unterwegs, ehe sie den Ausgang erreichen. Und sie haben auch das Rätselspiel gelöst. Im Labyrinth stehen Hinweistafeln mit Erklärungen zu Feldern und Wiesen mit ihrer Flora und Fauna. Außerdem stehen auf den Tafeln einzelne Buchstaben, die zusammengesetzt ein Lösungswort ergeben.

Edda Behrens aus Oberneuland ist mit ihren Enkelinnen Laila (acht) und Janka (sieben), die in Borgfeld wohnen, zum Maisfeld gekommen. Janka kennt das Labyrinth schon aus dem Vorjahr, weil sie es damals bei einem Kindergeburtstag besucht hatte. "Wir waren zwei Gruppen, und eine hat sich verirrt", erzählt die Siebenjährige. Sie sei froh, dass sie zu der anderen Gruppe gehört habe. Auch dieses Mal klappt alles gut, allerdings konnte Janka nicht alle Hinweistafeln finden – vielleicht, weil manche in Sackgassen stehen. Begeistert sind die Kinder von der Aussichtplattform, die mitten im Feld steht und einen fantastischen Überblick über die Landschaft ermöglicht. Die Großmutter ist nicht mit hinaufgeklettert und fragt, was denn so alles zu sehen sei. "Mais, Vögel, der Deich...", schallt es herunter.

Anke Kusche aus Oberneuland wagt einen zweiten Anlauf, durch das Maislabyrinth zu finden, denn im Vorjahr hatte es nicht gut geklappt. Zur Unterstützung hat sie ihre Freundin Anke Johannsen-Beermann mitgebracht, aber auch dieser ist etwas mulmig zumute: "Ein bisschen Angst habe ich schon", sagt sie, als sie ins Maisfeld geht. Die neunjährigen Söhne der beiden Frauen, Bennet und Till, kennen keine Furcht und ziehen mutig allein los. Und die beiden Jungs haben keine Probleme, sich im Labyrinth zurechtzufinden. "Der Graben und die vielen Sackgassen haben mir am besten gefallen", berichtet Bennet. Sein Freund Till lobt die Aussichtsplattform mit der Deutschlandfahne. Beiden hat es so gut gefallen, dass sie gleich noch einmal ins rund 20000 Quadratmeter große Labyrinth laufen. Aber erst, nachdem sie den Kletterbaum am Ausgang ausprobiert haben.

Sich hoffnungslos zu verlaufen, ist in dem Maisfeld kaum möglich. Auf den einzigen Gefahrenpunkt, den man beachten sollte, weisen Infotafeln am Eingang hin: Die Blätter der Maispflanzen sind sehr scharfkantig, deshalb sollte man ihnen nicht zu nahe kommen. Um Schnittverletzungen zu vermeiden sind vorsichtiges Manövrieren durchs Labyrinth oder ein langärmeliges Kleidungsstück angeraten. Für Besuchergruppen zum Beispiel bei Kindergeburtstagen sowie für Schulklassen hält die Familie Drewes auch Quiz-Fragebögen bereit. Der Eintritt zum Labyrinth kostet 1,50 Euro, für Familien fünf Euro. Gruppenanmeldungen unter Ruf 2575632.