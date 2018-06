Unter dem Titel „Peanutsundpenunzen“ lädt die Künstlerin Bärbel Kock in Zusammenarbeit mit dem Bürgerhaus Vegesack und dem Kulturbüro Bremen-Nord zum inzwischen 19. Mal zu einem Malworkshop samt anschließender Ausstellung anlässlich des Internationalen Frauentags ein. Frauen und Künstlerinnen sind aufgerufen, sich am Sonnabend, 1. März, an einem ganztägigen Workshop zu beteiligen. Von 9 bis 18 Uhr sollen im Kunstschaufenster im Haven Höövt erreichte und nicht erreichte finanzielle Ziele und Probleme der Frauen im Bild festgehalten werden. Die Teilnahme kostet 65 Euro.

Die Ergebnisse werden ab dem 8. März im Bürgerhaus Vegesack gezeigt. Eröffnung der Ausstellung ist um 19 Uhr. Später wird die Ausstellung in Erfurt und Weimar zu sehen sein, „um einen Austausch mit Frauen in den neuen Bundesländern zu erreichen“. Anmeldung – noch bis zum 15. Februar – bei Bärbel Kock unter Telefon 0421/651438 und per E-Mail an bkock@fadein.de.