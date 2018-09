Anja Leymann hat für die Kampagne "Die Zeitung macht schlau" extra ein Schaufenster in ihrem Kiosk an der Ecke Steffensweg/Erasmusstraße passend dekoriert – mit gerollten Zeitungsausgaben, hübsch drapierten Papierstreifen und einer antiken Schreibmaschine. (Roland Scheitz)

Steffensweg. "Die Zeitung macht schlau": Mit diesem Slogan haben im Februar die norddeutschen Zeitungs-Großhändler auf die Bedeutung der täglichen Zeitung aufmerksam gemacht. Schließlich versorgen Tageszeitungen ihre Leser regelmäßig und zuverlässig mit Hintergrundwissen zu aktuellen Ereignissen und Neuigkeiten aus der Region oder sorgen für Gesprächsstoff am Frühstückstisch.

Extra für die Kampagne haben Anja und Ralph Leymann sogar ein Schaufenster in ihrem Kiosk "Tabakwaren Leymann" an der Ecke Steffensweg/Erasmusstraße passend dekoriert – mit gerollten Zeitungsausgaben, unzähligen hübsch drapierten Papierstreifen und einer antiken Schreibmaschine der Marke "Rheinita" von Rheinmetall. "Das ist ein Erbstück von meinem Vater – Baujahr 1932, wie ein Kunde von uns per Internet herausgefunden hat", erzählt Anja Leymann.

Kunden lesen viel und regelmäßig

Mit dem Hinweis darauf, dass Zeitunglesen schlau macht, rennt sie bei ihrer Kundschaft quasi offene Türen ein. Die nämlich liest viel und regelmäßig: Rund 400 Titel – Tages- und Wochenzeitungen, Zeitschriften und Magazine – haben die Leymanns neben Zigaretten, Zigarren und Pfeifentabak, Süßwaren und Kaugummi, BSAG-Fahrkarten, Handy-Prepaid-Karten, Briefmarken, Grußkarten, Taschenbüchern und Heftromanen wie "Perry Rhodan" im Angebot. Manche Leute staunen erstmal angesichts des großen Sortiments. "Wer blättern will, kann das gerne tun. Die Leute sollen ja wissen, was sie kaufen. Und wenn Kunden nach einer Zeitung oder Zeitschrift fragen, die ich nicht habe, dann rufe ich bei unserem Großhändler BZH an und versuche, das zu kriegen. Die haben schon vieles möglich gemacht und ich bestelle alles – auch internationale Zeitungen", erzählt Anja Leymann.

Den rund 30 Quadratmeter großen Kiosk mit Toto-Lotto-Annahmestelle hat ihr Mann im August von Vorbesitzer Horst Friedel übernommen. Blutige Kiosk-Anfänger sind die Leymanns aber mitnichten: "Wir wohnen direkt gegenüber. ,Den Kiosk will ich haben – den und keinen anderen‘, hat mein Mann gesagt. Er ist vorher schon ewig Stammkunde gewesen und hatte hier auch fünf oder sechs Jahre lang ausgeholfen." Daraus sei schließlich eine Freundschaft mit dem Vorbesitzer entstanden, und als der nach mehr als 15 Jahren aufhören wollte, da mussten die Leymanns nicht lange überlegen.

Sie haben sich mit ihrem Kiosk einen Traum erfüllt: "Ich habe immer viel mit Menschen gemacht und habe gerne Kontakt", sagt Anja Leymann aus Überzeugung. Dafür steht sie nun sogar früher auf: Ab 6.20 Uhr sortiert sie morgens die druckfrisch gelieferte Ware in die Regale ein, damit pünktlich zum Geschäftsbeginn um 7 Uhr dann auch alles ja schön ordentlich ist. Denn: "Ich will hier nicht den Laden aufmachen – und die Leute stehen im Chaos", sagt sie.

Die Kundschaft weiß das offensichtlich zu schätzen, ebenso wie den persönlichen Kontakt inklusive kurzem Schnack und Lolli oder Leckerli für Kind und Hund: "85 Prozent unserer Kunden sind Stammkunden – und sie sind geblieben", sagt Anja Leymann. Einige davon kämen sogar aus anderen Stadtteilen, darunter Horn oder Habenhausen. "Unser Vorgänger hatte alle Namen drauf", schwärmt Anja Leymann. Bei ihr klappt es auch schon gut: "Ich baue mir Eselsbrücken und habe auch Spickzettel", sagt sie mit einem Augenzwinkern, "und wenn Kunden öfter kommen, frage ich sie auch direkt nach ihrem Namen." Viele lassen sich auch direkt ihre Lieblingszeitschriften unter ihrem Namen zurücklegen. Ein besonderer Service an den Kunden, für die dann Mappen in der Hängeregistratur oder sogar eigene mit ihren Namen beschriftete Regalfächer eingerichtet werden. Denn manche Kunden kommen nur einmal pro Woche, um dann bis zu 13 reservierte Lieblingshefte mitzunehmen.

Andere schauen täglich herein, um sich die Tageszeitung zu holen – und die gehört übrigens auch für Anja Leymann zu einem gelungenen Start am Morgen unbedingt dazu: "Ich habe das gerne. Wenn ich frühstücke, dann lese ich dabei meine Tageszeitung", sagt sie.