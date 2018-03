Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Martin Arnold bei „Kaboom!“

Alte Neustadt (xik). Der Filmemacher Martin Arnold stellt heute, 4. Juli, ab 18 Uhr in der Ausstellung "KABOOM! Comic in der Kunst" seine Arbeiten vor. Die Präsentation in der Weserburg, Teerhof 20, zeigt eine Auswahl an internationalen Filmen, die sich unterschiedlicher Darstellungstechniken bedienen und historische mit zeitgenössischen Positionen verbinden. Die Filme des gebürtigen Wieners werden auf internationalen Festivals gezeigt und sind in Sammlungen großer Museen wie dem Centre Pompidou in Paris oder in der Tate Gallery of Modern Art in London zu finden. Der Eintritt kostet acht, ermäßigt fünf Euro. Zusätzliche Informationen gibt es unter www.weserburg.de.