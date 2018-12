In einem Flüchtlingslagerprojekt in Bangladesch, einem der am dichtesten besiedeltesten und ärmsten Regionen der Welt, hat sich Kolja Stille (Bildmitte) für die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" engagiert. Auf diesem Bild untersucht der angehende Nierenfacharzt aus Neu- Schwachhausen mit einem Kollegen einen Jungen auf Anzeichen für Krankheitssymptome aufgrund von Mangelernährung. (Frei)

Neu-Schwachhausen·Altstadt. Seine Neugier auf ferne Länder und fremde Kulturen und der Wunsch, "etwas zurückzugeben" von seiner nahezu kostenlosen und fundierten Ausbildung, haben Kolja Stille dazu bewogen, sich seit 2007 bei "Ärzte ohne Grenzen" zu engagieren. Als der angehende Nierenfacharzt Ende April von seinem jüngsten ärztlichen Noteinsatz in einem krankheitsspezifischen Projekt für junge Männer und Frauen (Kala Azar und HIV) aus Abdurafi in West-Äthiopien nach Bremen zurückkam, hatte sein Nachbar Herwarth Poppe die Idee, die unabhängige Hilfsorganisation, die weltweit in 60 Ländern medizinische Nothilfe in Krisengebieten oder nach Naturkatastrophen leistet, auf eine weitere Art zu unterstützen: Beide laden am Sonntag, 11. August, um 17 Uhr in die Kirche Unser Lieben Frauen zu einem Benefizkonzert für "Ärzte ohne Grenzen" ein. Da Herwarth Poppe bereits einige Benefizkonzerte für Osteuropa-Projekte organisiert und guten Kontakt zu Chören hat, fand er drei Ensembles, die ohne Gage auftreten. Der über 50 Stimmen starke Lesummünder Gospelchor, die A-cappella-Formation "Pro Vocant" und das Kleine Ensemble der Gesamtschule Ost gestalten das Programm. "Die Besucher sollen die Musik genießen", wünscht sich Stille. Der Assistenzarzt der Station für Innere Medizin im Rot Kreuz KH stellt zwar einige Fotos mit ergänzenden Informationen zu seinen bisher drei Projekteinsätzen aus. Für nähere Informationen verweist der Arzt ohne Grenzen auf ausliegende Flyer.

Bedarf aus vielen Branchen

Besonders am Herzen liegt dem Schwachhauser der Hinweis, dass "Ärzte ohne Grenzen" nicht nur Mediziner benötigt. Ohne beispielsweise Pfleger, Helfer, Ingenieure oder Architekten "funktioniert das Ganze nicht", weiß Kolja Stille. Die Logistikabteilung, die unter anderem den Nachschub an Nahrung oder Medikamenten überwache oder Ventilatoren und Geräte warte, ist aus seiner Sicht wesentlicher Stützpfeiler für erfolgreiche Einsätze. "Da gibt’s immer Nachschubbedarf", erklärt der Mediziner in seiner ruhigen Art.

Seine drei bisherigen Projekteinsätze haben diese Erkenntnis untermauert. Nach seinem Medizinstudium, Praxisjahre in Großbritannien und einem Kursus in Tropenmedizin fühlte sich Kolja Stille 2007 für eine Bewerbung bei "Ärzte ohne Grenzen" reif. Kurz darauf führte ihn sein erstes Hilfsprojekt für ein Jahr in ein Flüchtlingslager nach Bangladesch.

"Da bin ich praktisch innerhalb eines Interkontinentalfluges vom Assistenzarzt zum Chefarzt geworden", sagt der 41-Jährige. Stille musste als einziger ausländischer Arzt plötzlich die Führungsrolle übernehmen, auch improvisieren. Ihm standen zwölf im Land ausgebildete Ärzte und ein Krankenpfleger- und Helferteam zur Seite. Stille pendelte zwischen der medizinischen Sprechstunde der "Ärzte ohne Grenzen"-Station neben einem Camp für illegale Flüchtlinge – rund 8000 Menschen, von denen die meisten als einfache Landarbeiter vor den Repressalien aus dem Nachbarland Birma geflohen waren – und den Krankenstationen in zwei Lagern von Flüchtlingshilfsorganisationen der Vereinten Nationen, in denen weitere rund 35000 Menschen untergebracht waren.

In der Region um Teknaf hat Stille vornehmlich Kinder mit Durchfall oder Atemwegserkrankungen behandelt. "Zu den Symptomen kommt es oft, weil viele Menschen auf engstem Raum unter bedenklichen hygienischen Zuständen hausen und wegen Mangelernährung bei den Ärmsten der Armen", erklärt er. Umso faszinierender empfindet der Arzt, dass die Menschen in Krisengebieten angesichts aller widrigen Umstände nicht in tiefe Depression verfallen, sondern "trotz ihres Elends immer noch fröhlich sind".

Bei Hilfseinsätzen wie diesen "habe ich oft die Möglichkeit, einen Patienten tatsächlich zu heilen, zum Beispiel, indem ich eine Lungenentzündung behandle", stellt Kolja Stille fest. In Deutschland indes bemühten sich Ärzte vielfach darum, Leben zu verlängern. Es gäbe andere Formen von Leid, zum Beispiel ältere Menschen ohne Angehörige mit chronischen Krankheiten.

Als besonders einprägsames Erlebnis bezeichnet der angehende Nierenfacharzt die Behandlung eines neunjährigen Mädchens in Ost-Äthiopien, wo er in seinem zweiten Projekteinsatz für "Ärzte ohne Grenzen" in dem kleinen Dorf Wardher "mitten im Niemandsland" die Basisgesundheitsversorgung sichergestellt hat. Die kleine Deka war komatös eingeliefert worden, sodass Kolja Stille kaum diagnostische Möglichkeiten hatte. Am Ende zeichnete sich eine Hirnhautentzündung durch Tuberkulose ab, die behandelt wurde. "Innerhalb eines Monats ist sie jeden Tag mehr aufgewacht, am Ende lief sie", erinnert sich Kolja Stille ergriffen. "Das war ein ganz langsames Auftauen – unglaublich."

Benefizkonzert für "Ärzte ohne Grenzen" am kommenden Sonntag, 11. August, um 17 Uhr in der Liebfrauenkirche. Eintritt frei, eine Spende wird erbeten.