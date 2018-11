In den abschließenden Doppeln hatte Mike Cole eine Überraschung parat: Der Coach stellte sich selbst auf – mit Erfolg. "Die Jungs haben mich schon unter der Woche versucht zu überreden. Nach den Einzeln haben wir das spontan entschieden", so Cole. Dass er längst nicht zum alten Eisen gehört, zeigte der 58-Jährige mit Partner Hamijou (6:3, 6:4). Whitbread/Schepers machten mit ihrem knappen Dreisatz-Sieg (3:6, 7:5, 10:3) das 5:1 perfekt. Am kommenden Sonnabend (16 Uhr) empfängt der BTV von 1896 im vorletzten Spiel der Wintersaison den ungeschlagenen Spitzenreiter SC SW Cuxhaven. Mit einem Sieg könnten sich die Bremer die Tabellenspitze sichern und stünden kurz vor dem Aufstieg in die Oberliga. "Das ist ein Endspiel für uns. Es wird schwer, aber wir haben eine kleine Chance", sagte Mike Cole, der allerdings um den Einsatz seines englischen Topspielers Scott Whitbread zittern muss, "aber wenn wir verlieren sollten, war die Saison trotzdem gut." Denn: Der Klassenerhalt ist bereits sicher.