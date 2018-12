Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Mit Geocache durch Huchting

Xos

Huchting. Wer Lust hat, den Stadtteil Huchting mal von einer anderen Seite kennenzulernen, kann jetzt mit Hilfe des neuen Geomulticache eine elektronische Schatzsuche durch das "Grüne Huchting" unternehmen. Mit dem Fahrrad dauert die Tour ungefähr 2,5 Stunden und ist geeignet für Schulklassen, Familien und Erwachsene, die Lust am Rätseln in der Natur haben. Die elektronische Schatzsuche beginnt bei Arbeit&Ökologie, Amersfoorter Straße 8, auf dem Gelände des Bürger- und Sozialzentrums und führt über acht Stationen zum "Schatz". Informationen und Begleitdaten gibt es per Telefon 9594314 oder per E-Mail lehrgelaende@arbeit-oekologie.de.