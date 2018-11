Bis zum Wettbewerb haben die Mädchen und Jungen von der Schule Grambke noch viel zu tun. Svea Kassan (links) und Lara Quast reiben Parmesankäse für das Pesto. (Christian Kosak)

Burg-Grambke·Horn-Lehe. In der Küche der Schule Grambke laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Die Mädchen und Jungen mörsern Kräuter für Gartenkäse, reiben Parmesan für Pesto, verarbeiten Früchte zu Marmelade, beschriften Tüten und kleben Etiketten. Bis heute muss alles fertig sein. Dann nehmen die jungen Mitarbeiter der "Gartenküche Grambke" am zweiten Schülerfirmen-Award des Landesinstituts für Schule in der Botanika teil – laut Organisatorin Claudia Schettler als einzige Schülerfirma aus Bremen-Nord.

Seit August 2010 besteht die Schülerfirma "Gartenküche Grambke", ein Zusammenschluss der Werkstätten Gartenbau und Gartenküche. "Unsere Schüler verarbeiten Früchte der Saison und Erträge unserer Kräuterspirale zu Spezialitäten", erläutert Erzieherin Irmtraud Neubert, die die Schülerfirma gemeinsam mit Christine Bücking leitet. Bei Schulveranstaltungen, Werkstattpräsentationen, Schul- und Stadtteilfesten verkaufen die Kinder ihre Erzeugnisse: rotes und grünes Pesto, Kräuteröl, Kräutersalz, diverse Marmeladen, Gartenkäse, Apfelgelee und Apfelmus.

Preis für den schönsten Messestand

Bereits im vergangenen Jahr gehörte die "Gartenküche Grambke" zu den Preisträgern beim Schülerfirmen-Award. Bei der Schülerfirmen-Messe bekamen sie zudem den zweiten Preis für den schönsten Messestand. Beim diesjährigen Wettbewerb sollen die Teilnehmer zeigen, welche Vorstellungen sie von einer nachhaltigen Zukunft haben und wie sie sich für eine "Fairbesserung" ihrer Schülerfirma einsetzen. "Im Vergleich zu den anderen, sind unsere Schüler noch recht jung. Sie haben aber bewiesen, dass sie gut mithalten können", sagt Neubert stolz. In diesem Jahr wurde die "Gartenküche Grambke" von Berufsschülern des Schulzentrums Alwin-Lonke-Straße unterstützt. "Sie haben uns einen Verkaufstisch und zwei Bauchläden gebaut", erzählt die Erzieherin.

An der begleitenden Ausstellung, in der Schülerfirmen ihre Produkte und Konzepte präsentieren können, beteiligen sich zudem die Nordbremer Schülerfirmen "Vegewerk" von der Berufsschule des Schulzentrums Vegesack und "Kursiv Design" vom Schulzentrum Alwin-Lonke-Straße.

Die Schülerfirma "Vegewerk" wurde im Jahr 2009 an der Werkschule Technik am Schulzentrum Vegesack gegründet. Unter dem Motto "Ihr Auftrag – unsere Chance" stellen die Schüler Holz- und Metallobjekte für den Garten her. Außerdem erledigen sie Reparaturen und verkaufen Waffeln. "Kursiv Design" bietet gestalterische Dienstleistungen an und vermarktet den fair gehandelten und ökologischen Schokoriegel "Fairoco" und "Laschea", eine direkt aus Afrika importierte Naturkosmetik.

Die Wettbewerbs-Ergebnisse werden am heutigen Donnerstag, 5. Juli, von 10 bis 12.30 Uhr in der Botanika präsentiert.