Mit Musik aus Nordamerika

Horn-Lehe. Fetzig, jazzig, poppig – die Uni-Konzerte stecken voller Abwechslung. Am morgigen Dienstag, 10. Juli, tritt im Theatersaal um 12.30 Uhr das studentische Jazz-Ensemble unter Leitung von Florian Poser auf. Eintritt frei. Weiter geht es am Donnerstag, 12. Juli, um 20 Uhr im Theatersaal mit der Gruppe "Vielsaitig": Claudia Glanz und Sarah Neuroth spielen sich auf der Konzertgitarre durch die Jahrhunderte. Eintritt acht, ermäßigt fünf Euro. Am Sonnabend, 14. Juli, 19 Uhr, treten im Garten des Hauses am Walde (bei schlechtem Wetter im GW1-Hörsaal der Universität) Orchester und Chöre der Universität auf. Eintritt frei, Spenden willkommen. Es gibt Musik aus Nordamerika. Der Theatersaal der Universität liegt am Mensasee. Mehr unter www.konzerte.uni-bremen.de.