Stedinger Grundschulen laden Polizei-Puppenbühne ein / Lehrer lassen sich zu Mediatoren ausbilden

Mit PäPP Gewalt verhindern

Hannelore Johannesdotter und Barbara Wenke

Berne·Lemwerder. Gewalt erkennen und ihr richtig begegnen - das möchten die Grundschulen in der südlichen Wesermarsch ihren Schülerinnen und Schülern vermitteln. Um dies möglichst vielfältig zu tun, laden sie sich gerne die Präventions-Puppenbühne (PäPP) aus Wilhelmshaven ein. Sie ist die Einzige im gesamten Weser-Ems-Bereich. In der Gemeinde Berne hat die PäPP gerade drei Auftritte hinter sich gebracht. Lemwerderaner Grundschüler werden im November in den Genuss des Puppenspiels kommen.