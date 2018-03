Beim ersten Durchgang des neuen Lernformates wird es um Mobilität als eine Zukunftsfrage der Weltgesellschaft gehen. Insgesamt gehören acht Termine mit einer Dauer von drei bis vier Stunden zur Auftaktveranstaltung. Das Ganze beginnt am Mittwoch, 14. August, um 19 Uhr im Zentrum für Arbeit und Politik (zap), Am Fallturm 1 (TAB-Gebäude). Das Rahmenthema des ersten Durchgangs lautet "Das Ende der (Bewegungs-) Freiheit – Wie mobil sind wir in Zukunft?" Die Teilnahme an dieser Runde ist kostenlos und an keine Zulassungsvoraussetzungen gebunden. Allerdings bitten die Veranstalter um Professor Andreas Klee um Anmeldung – entweder via E-Mail an cvolkmer@zap.uni-bremen.de oder telefonisch unter der Uni-Telefonnummer 21856702.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Weiterbildungsangebotes erhalten wissenschaftliche Informationen aus erster Hand, lernen verschiedene Perspektiven zu einem Thema kennen und diskutieren die damit verbundenen Herausforderungen für die Gesellschaft. Aber es wird nicht nur geredet: Alle Teilnehmenden erproben auf der Grundlage ihrer täglichen Praxis eigene Handlungsoptionen, diskutieren deren Konsequenzen und reflektieren in der Gruppe ihren persönlichen Umgang mit der Thematik.

Senatorin referiert

Am Mittwoch, 21. August, ab 19 Uhr geht es um das Thema "Perspektiven zu Mobilität und Gesellschaft" mit Eva Quante-Brandt, Bremer Senatorin für Bildung und Wissenschaft, und Werner Reh, Berlin, Verkehrspolitischer Sprecher vom Bund. Dieser Teil des Weiterbildungsangebotes läuft in der Altstadt – im Handwerkssaal der Handelskammer.

Um die "Regionale Einordnung der Debatte" geht es am Dienstag, 27. August, 18.30 Uhr, in der Neustadt, im Rotes-Kreuz-Krankenhaus beziehungsweise in dessen Tagungszentrum "Forum K".

Am Mittwoch, 28. August, steht um 19 Uhr ein Dialog mit Hendrik Abramowski von der senatorischen Behörde für Umwelt, Bau und Verkehr auf dem Programm. Veranstaltungsort ist dann wieder die Uni, TAB-Gebäude, Am Fallturm 1. Zu erreichen ist er über Eingang A, die Teilnehmer tagen in Raum 0.16 und 0.17. Um die Vorbereitung der Abschlusspräsentation soll es am Sonntag, 1. September, ab 19 Uhr im Zentrum für Arbeit und Politik an der Uni, wieder in Raum 0.16 und 0.17, gehen.

Peter Phleps vom Münchner Institut für Mobilitätsforschung (BMW Group) spricht am Mittwoch, 4. September, um 19 Uhr im Kultursaal der Arbeitnehmerkammer an der Ecke Bürger- und Buchtstraße in der Altstadt über "Perspektiven zu Mobilität und Gesellschaft". Am Sonntag, 15. September, werden die Ergebnisse ab 11 Uhr bei der Aktion "Autofreier Stadtraum" am Leibnizplatz in der Neustadt präsentiert.

Nähere Informationen gibt es bei der Universität bei Andreas Klee, Telefon 21856700, E-Mail-Adresse: aklee@uni-bremen.de und im Internet unter www.zap.uni-bremen.de.