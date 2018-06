Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Morgen Filmabend

Ave

Weidedamm. Alternative Lebensformen zeigt der Film "In Transition 2.0." am morgigen Dienstag, 12. Februar, im Jugendzentrum Findorff, Neukirchstraße 23a. Die "Transition"-Initiative ist eine in England gegründete und inzwischen weltweite Bewegung von Menschen, die sich nicht mehr von fossilen Brennstoffen und einer auf Wachstum fixierten Wirtschaft abhängig machen wollen. Die Dokumentation zeigt nachahmenswerte Beispiele, wie Visionen vom nachhaltigen Leben in ihrer Nachbarschaft umgesetzt werden. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an k.oduah@web.de.