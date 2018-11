Der Mühlstein, der bis zum Frühjahr an der dicken Eiche stand, ist in die Obhut der Stiftung Gut Hodenberg übergegangen. Gerhard Groll (links), Vorsitzender des Freundeskreis "Cultur & Tradition", und Jochen H. Stallknecht, Vorstandsmitlied der Stiftung, besiegeln die Übergabe per Handschlag. (Stubbe)

Wie berichtet, hatte der Förderkreis Overnigelant kein Interesse mehr an dem Mühlstein bei der dicken Eiche, weil er in keinem guten Zustand mehr war. Der Förderkreis wollte den anderthalb Tonnen schweren Stein an einen Interessenten abgeben. Gerhard Groll, der den ursprünglich aus dem Altkreis Rotenburg stammenden Mühlstein 1987 dem Förderkreis Overnigelant gespendet hatte, war mit einem Verschwinden des Exponats in Privatbesitz aber nicht einverstanden. Er setzte sich erfolgreich dafür ein, dass der Oberneulander Freundeskreis "Cultur & Tradition" den Mühlstein übernahm und restaurieren ließ. Am neuen Standort beim Gut Hodenberg soll das steinerne Schwergewicht, das gegen Witterungseinflüsse imprägniert wurde, vor allem an Diedrich Hoyer erinnern. Hoyer war im frühen 17. Jahrhundert Bremer Bürgermeister, Eigentümer von Gut Hodenberg und Erbauer der ersten Oberneulander Windmühle.