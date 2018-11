Bereits in diesem Monat gibt es in der Cappella della Musica verschiedene Veranstaltungen. Ab Dienstag, 13. August, um 20.15 Uhr leitet Hans-Jürgen Osmers dort unter dem Titel "Stage-Singing" einen neuen Kursus für Interpretation, Bühnengesang und Darstellung auf der Bühne.

Ein Junger Gospelchor am Bremer Dom für Sänger im Alter von elf bis 20 Jahren soll entstehen. Die Proben finden wöchentlich montags um 19 Uhr statt. Der erste Termin ist Montag, 12. August. Auch der Casa-Kinderchor probt jetzt immer freitags um 16 Uhr in der Cappella della Musica. Neue Teilnehmer sind bei diesen Veranstaltungen willkommen.

Am Sonntag, 18. August, gibt es die Aufführung "Ritter Rost taucht ab" mit den musikalischen Früherziehungsgruppen und dem Casa Kinderchor. Am letzten Freitag im Monat treffen sich um 16.30 Uhr Teilnehmer zum "Offenen Singen für Jung und Alt". Der nächste Termin am 30. August steht unter dem Motto "Lustige Lieder".

Die Kapelle am Osterdeich gehörte seit 1964 zur Domgemeinde. Jeden Sonntag wurden dort Gottesdienste abgehalten, und auch einige Gruppen und Kreise der Gemeinde hatten ihren Schwerpunkt dort. Der Unterhalt der Kapelle ist allerdings teuer. Sie musste schließlich aus dem Haushalt der Domgemeinde gestrichen werden

.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 498 6331 oder im Internet auf der Homepage

www.casadellamusica.de.