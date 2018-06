Das Lokal "Orange" fungierte vor einem Jahr als Drehort

Musikalische Filmpremiere

Weidedamm. Das Lokal "Orange" am Findorffmarkt wurde vor einem Jahr zum Filmset. Am Sonntag, 8. Juli, ist ab 20 Uhr zu sehen, was daraus geworden ist. Der Bremer Musiker und Filmemacher Willie Burger präsentiert erstmals am Drehort seinen Film "The Colours of a Butterfly".