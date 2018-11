Über die Kirchturmspitze hinauszublicken - das hat die Klasse 3b der Grundschule zumindest im wörtlichen Sinn noch nicht ganz geschafft. Die Kirche Oberneuland ragt unmittelbar vor ihren Klassenzimmern auf. Bei ihren Zigsch-Reportagen wollten die Schüler herausfinden, was sich unterhalb des Turmes so abspielt und wer die Kirche Oberneuland von Berufs wegen mit Leben erfüllt.

Eine kleine Reise von knapp fünf Kilometern hat die Klasse 4a der Grundschule an der Alfred-Faust-Straße aus Kattenturm unternommen, um ihrem Thema näherzukommen. Das Tierheim Arche Noah in Stuhr-Brinkum ist eines von insgesamt acht im "Bund gegen Missbrauch der Tiere". Auf dem weitläufigen Gelände lernten die Kinder viele Tiere kennen und gewannen einen Eindruck der so vielfältigen wie verantwortungsvollen Arbeit der Tierpfleger.

Gleich um die Ecke der Ganztagsgrundschule am Pulverberg in Walle liegt die Firma "Tegee Chemie". Weil sich die Klasse 4c für chemische Experimente im Unterricht begeistert, war es für sie naheliegend, vor Ort nachzuforschen, wie so etwas professionell angewendet wird. Ihre Berichte darüber sind - wie die anderen Geschichten - im ZiGsch-Journal zu lesen, das heute dem Stadtteil-Kurier beiliegt.